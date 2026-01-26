Đời sống

Đức: Nổ súng tại chung cư ở Berlin, 5 người bị thương

Theo nguồn tin từ lực lượng thực thi pháp luật do nhật báo Bild dẫn lại, các nạn nhân được phát hiện trong một căn hộ trên phố Wichmannstrasse, thuộc tầng 5 của tòa nhà.

Cảnh sát đã bắt giữ một số nghi phạm ngay tại hiện trường liên quan đến vụ việc. (Nguồn: DPA)
Ít nhất 5 người đã bị thương trong vụ nổ súng xảy ra ngày 25/1 tại một tòa nhà chung cư ở quận Tiergarten, thủ đô Berlin của Đức.

Cảnh sát đã bắt giữ một số nghi phạm ngay tại hiện trường liên quan đến vụ việc.

Lực lượng y tế khẩn cấp cho biết trong số các nạn nhân có 2 người bị trúng đạn nghiêm trọng, trong đó có một phụ nữ. Người này và 3 người khác đã được sơ cứu tại chỗ trước khi chuyển đến bệnh viện.

Ngoài ra, còn có một người bị thương tự đến một bệnh viện ở gần đó và hiện bệnh viện đang được cảnh sát tăng cường bảo vệ.

Khu vực xung quanh hiện trường đã bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Cảnh sát Berlin đang tiến hành xác minh nguyên nhân vụ nổ súng cũng như làm rõ vai trò của các nghi phạm liên quan./.

