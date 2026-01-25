Indonesia: Hơn 1.600 người phải sơ tán vì ngập lụt ở Jakarta

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đang tập trung triển khai các biện pháp ứng phó và bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân khi lũ lụt tại nhiều khu vực ở Jakarta khiến hơn 1.600 người phải sơ tán.

Ông Abdul Muhari, người đứng đầu Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Truyền thông thảm họa thuộc Cơ quan Giảm nhẹ thảm họa quốc gia (BNPB), cho biết mưa lớn kéo dài từ ngày 22/1 đã gây ngập lụt tại 20 khu dân cư thuộc 6 quận ở thủ đô với mực nước từ 30-80cm.

Ít nhất gần 600 hộ gia đình, tương đương hơn 1.600 người, đã phải sơ tán đến các điểm tạm trú tại các nhà thờ Hồi giáo, hội trường cộng đồng, trường học và một số cơ quan công quyền.

Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là Kampung Melayu, nơi sông Ciliwung tràn bờ, khiến nước lũ dâng cao tới 80 cm, gây ngập lụt nhiều khu dân cư.

Trong tuần qua, Jakarta liên tục hứng chịu mưa lớn, khiến mực nước các con sông chính, đặc biệt là sông Ciliwung, dâng nhanh và tràn bờ ở nhiều đoạn.

Tình trạng hệ thống thoát nước đô thị quá tải, kết hợp với triều cường tại khu vực ven biển phía Bắc Jakarta, đã làm tăng tình trạng ngập lụt, đặc biệt tại các khu dân cư trũng thấp và ven sông.

Chính quyền Jakarta đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, cung cấp nhu yếu phẩm cho những người phải sơ tán và duy trì các hoạt động thiết yếu.

Nhiều cơ quan, doanh nghiệp và trường học áp dụng hình thức làm việc và học tập từ xa, nhằm giảm thiểu rủi ro đi lại trong điều kiện ngập lụt.

Cùng với đó, Jakarta tăng cường vận hành các trạm bơm, nạo vét kênh rạch, mở cổng đập và phối hợp chặt chẽ với các địa phương thượng nguồn để kiểm soát dòng chảy, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ sơ tán, phân phát nhu yếu phẩm và bảo đảm dịch vụ y tế tại các điểm tạm trú.

Mùa mưa hằng năm tại Indonesia thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG), mùa mưa 2025-2026 diễn ra sớm hơn và với các đợt mưa lớn kéo dài, đặc biệt tại các tỉnh miền Nam và Tây, tạo ra áp lực lớn hơn đối với hệ thống thoát nước đô thị và địa hình núi đồi.

Lượng mưa không chỉ nhiều hơn mà còn phân bố mạnh cục bộ, dẫn đến nhiều vụ thiên tai nghiêm trọng như lũ lụt, ngập sâu và lở đất./.

Indonesia: Thủ đô Jakarta chìm trong biển nước sau mưa lớn Hơn 20 khu dân cư (RT) và 33 tuyến đường bị ngập lụt do mưa lớn, cùng với tình trạng luồng nước từ sông Krukut dâng cao, trong khi hệ thống thoát nước bị quá công suất.