Indonesia: Lũ lụt nghiêm trọng tái diễn tại Tây Sumatra

Theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG), một đợt mưa cực lớn kết hợp với tình trạng hư hại nặng nề trên thượng nguồn và hệ thống kênh rạch sau trận lũ nghiêm trọng hồi cuối tháng 11 năm ngoái đã khiến lũ lụt tiếp tục xảy ra trên diện rộng tại tỉnh Tây Sumatra nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, lượng mưa ghi nhận tại Trạm Khí tượng Hàng hải Teluk Bayur (thành phố Padang) trong ngày 2/1 đã vượt 159mm, được xếp vào lượng mưa cực đoan.

Trạm Khí tượng Minangkabau và Trạm Khí hậu Tây Sumatra, cùng đặt tại huyện Padang Pariaman, đều lần lượt ghi nhận lượng mưa trong ngày ở mức rất lớn, tiệm cận ngưỡng cực đại 150mm.

Mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều con sông tại Tây Sumatra tiếp tục tràn bờ.

Tại Jorong Pasar Rabaa, làng Koto Kaciak, huyện Tanjung Raya (Agam), mực nước trên sông Asam đã dâng cao và gây lũ quét vào tối 2/1, khiến 17 người dân bị mắc kẹt trước khi được lực lượng chức năng sơ tán an toàn.

Tại thành phố Padang, tuyến đường chính ở khu vực Batu Busuak, quận Pauh, bị dòng chảy mạnh của sông Batang Kuranji cuốn trôi và chia cắt đoạn dài khoảng 15m.

Lòng sông tại đây bị bồi lấp, mở rộng sang hai bên, khiến giao thông hai chiều bị tê liệt hoàn toàn. Nhiều khu vực khác như các làng Saniangbaka, Muaro Pingai và Paninggahan thuộc huyện Solok, cũng bị ngập sâu do lũ quét.

Trước tình hình trên, Cơ quan Quản lý Thảm họa Khu vực (BPBD) thành phố Padang, đã kêu gọi huy động tối đa các thiết bị hạng nặng để nạo vét và ổn định dòng chảy các con sông.

Bên cạnh đó, Thống đốc Tây Sumatra, ông Mahyeldi, cũng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương tiến hành nạo vét những đoạn sông bị bồi lấp nhằm ngăn chặn nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng hơn.

Theo chính quyền tỉnh Tây Sumatra, tính từ cuối tháng 11/2025 đến ngày 4/1/2026, lũ lụt và sạt lở đất đã gây thiệt hại ước tính khoảng 31.200 tỷ rupiah (tương đương 1,86 tỷ USD), ảnh hưởng trực tiếp tới hơn 296.300 người.

Thảm họa đã khiến 264 người thiệt mạng, 74 người mất tích, 382 người bị thương và buộc hơn 10.800 cư dân phải sơ tán khẩn cấp./.

