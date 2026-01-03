Thời tiết ngày 3/1: Bắc Bộ có nơi rét đậm, Trung Bộ mưa dông cục bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, ngày 3/1, Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.

Hiện không khí lạnh cũng đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Bắc của Trung Trung Bộ; nhiệt độ giảm khoảng 1-2 độ C.

Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào rải rác. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Trong ngày 3/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; Bắc Trung Bộ 13-16 độ C; khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế 16-19 độ C. Vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá. Khu vực Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 4-6 m.

Khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 3-6 m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và vùng biển phía Đông Nam Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 3-5 m.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 3/1, thời tiết các khu vực trên cả nước có nhiều biến động.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C, cao nhất 17-19 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, có nơi trên 20 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá.

Tại Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, có nơi dưới 8 độ C; nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét; vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có nguy cơ xảy ra băng giá.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, phía Nam 16-19 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 19-21 độ C, phía Nam 22-25 độ C. Trời nhiều mây; phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, đêm có mưa rải rác.

Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-21 độ C, phía Nam 21-23 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-27 độ C, phía Nam 27-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Tại Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất miền Đông 19-22 độ C, miền Tây 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Riêng thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 30-32 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3./.

