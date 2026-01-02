Thời tiết ngày 2/1: Bắc Bộ rét đậm, vùng núi cao đề phòng băng giá

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 2/1, thời tiết trên cả nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, gây rét đậm, rét hại tại nhiều khu vực miền Bắc, trong khi các tỉnh phía Nam duy trì trạng thái ngày nắng.

Từ 2/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ; ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ giảm từ 3-5 độ C. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Sáng 2/1, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi Bắc Bộ từ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13-16 độ C. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ C.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa-Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-5m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị-Đắk Lắk và vùng biển phía Đông khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ sáng sớm ngày 2-3/1, ở khu vực từ Hà Tĩnh-Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông tại một số khu vực có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo để chủ động phòng tránh.

Thời tiết cụ thể các khu vực

Thủ đô Hà Nội

- Trời nhiều mây, sáng có mưa vài nơi, sau không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C, cao nhất 16-18 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ

- Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; vùng núi cao cần đề phòng băng giá. Gió Đông Bắc cấp 3, ven biển Đông Bắc Bộ cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.

- Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi có nơi dưới 7-9 độ C; nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ C.

Từ Thanh Hóa-Huế

- Phía Bắc sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Gió chuyển hướng Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Phía Bắc trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, cao nhất phía Bắc 17-20 độ C, phía Nam 21-24 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông; phía Nam có mây, mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ cao nhất phổ biến 24-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

- Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Thời tiết biển

Ngày và đêm 2/1, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao 2-3m.

Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh; sóng biển cao 4-6m.

Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa-Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa): gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao 1,5-4m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị-Đắk Lắk và vùng biển phía Đông khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông đặc khu Trường Sa): gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 1,5-3m.

Ngoài ra, ngày và đêm 2/1, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo ngày và đêm 3/1, vùng biển từ Nam Quảng Trị-Quảng Ngãi và vùng biển phía Đông khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông đặc khu Trường Sa): gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2-5m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao 4-6m.

Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai-Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa): gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao 3-6m./.

