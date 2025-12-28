Tiếp nhận hàng viện trợ từ Ba Lan cho người dân bị thiên tai ở tỉnh Đắk Lắk

Chiều 28/12, tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã tiếp nhận lô hàng viện trợ nhân đạo của Chính phủ Cộng hòa Ba Lan, nhằm hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Đắk Lắk.

Tiếp nhận hàng viện trợ tại đây có sự tham gia của ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; ông Mirosław Adamczyk, Công sứ toàn quyền-Đại sứ quán Ba Lan và ông Rafael Jose De Bustamante Tello, Tham tán công sứ Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam.

Bảy tấn hàng viện trợ của Chính phủ Cộng hòa Ba Lan lần này gồm chăn, lều, xô, chậu và băng co giãn dạng ống, các vật dụng thiết yếu khác. Đây là những mặt hàng có ý nghĩa thiết thực, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản và hỗ trợ người dân tại khu vực chịu thiệt hại thiên tai của tỉnh Đắk Lắk.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đến ngày 24/12/2025, thiên tai trong năm đã làm trên 400 người chết và mất tích, trên 700 người bị thương; thiệt hại về kinh tế ước tính lên tới 98.677 tỷ đồng.

Trước những diễn biến thiên tai đặc biệt khốc liệt, cơ quan chức năng, các bộ, ngành, đối tác quốc tế đồng loạt vào cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhằm ứng phó, khắc phục và giảm nhẹ tối đa hậu quả.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 347/NQ-CP, ngày 24/10/2025 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 11, nhanh chóng ổn định tình hình đời sống nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát và Nghị quyết số 380/NQ-CP, ngày 25/11/2025 của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung./.

Cộng đồng quốc tế hỗ trợ Việt Nam gần 16 triệu USD khắc phục hậu quả thiên tai Việt Nam đã nhận được sự chia sẻ, động viên và hỗ trợ , cùng các nhu yếu phẩm, trang thiết bị từ cộng đồng quốc tế, các nước và tổ chức quốc tế với giá trị ước tính cho đến 27/11 là gần 16 triệu USD.