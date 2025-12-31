Các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại

Ngày 31/12, Ban Chỉ đạp Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 43/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 2-3/1/2026, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ từ 11-14 độ C, vùng núi và trung du từ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; rà soát phương án ứng phó với rét đậm, rét hại, trong đó đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân và học sinh tại các trường nội trú; không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.

Các địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố, che chắn chuồng trại; dự trữ thức ăn, giữ ấm, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác.

Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai-Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại Ngày 29/12, khu vực thành phố Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; gió nhẹ, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 21-23 độ C.