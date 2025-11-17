Trưa nay, 17/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có Văn bản số 9181/BNNMT-ĐĐ gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang, đề nghị các địa phương chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển.

Về tình hình không khí lạnh, theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay, 17/11, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm.

Đáng chú ý, vùng núi cao có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi từ 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.

Trong khi đó, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10; khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Trong ngày mai, 18/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Trước tình hình trên, để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Đồng thời các địa phương triển khai phương án ứng phó với rét; đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân, học sinh tại các trường nội trú, không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người; hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)./.

