Trung Bộ có nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới, Bắc Bộ đón không khí lạnh

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa đã và tiếp tục có mưa vừa đến mưa rất to và nguy cơ xuất hiện 1 đợt lũ ở khu vực này.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên từ ngày 17/11, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa hôm nay tiếp tục có mưa to đến rất to. Không khí lạnh mạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam, dự kiến ngày mai (17/11) sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ. Đợt không khí lạnh này, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 16/11 đến hết ngày 18/11, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm; Hà Tĩnh, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có lượng mưa từ 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm; phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có lượng mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 200mm/3h).

Ngoài ra, trong chiều tối và đêm 16/11, khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo tổng lượng mưa của đợt này (chiều tối 16 - hết ngày 19/11): Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi, Gia Lai có lượng mưa 300-600mm/đợt, có nơi trên 850mm/đợt; Hà Tĩnh, Phía Đông Đắk Lắk, Khánh Hòa: Mưa 150-350mm/đợt, cục bộ có nơi trên 500mm/đợt; phía Tây Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Mưa 100-200mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt.

Cảnh báo lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa

Hiện nay, mực nước trên sông Kiến Giang (Quảng Trị), sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế) đang dao động ở trên mức BĐ1, các sông khác từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có dao động.

Từ nay đến ngày 20/11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông Kiến Giang (Quảng Trị), sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế); sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng); sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Sê San (Quảng Ngãi); sông Kôn, thượng lưu sông Ba (Gia Lai), hạ lưu sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) lên mức báo động 2-3, có sông trên báo động 3; sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, Thạch Hãn (Quảng Trị), sông An Lão, sông Lại Giang (Gia Lai), sông Krông Ana, Srêpôk (Đắk Lắk), sông Cái Phan Rang, sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) lên mức báo động 1-2 và trên báo động 2.

Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3.

Không khí lạnh tăng cường

Dự báo khoảng chiều và đêm 17/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, riêng khu vực ven biển gió mạnh cấp 4-5.

Từ ngày 17-18/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ tối và đêm 17/11, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ cùng Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; vùng núi Bắc Bộ rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất tại trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ C; vùng núi từ 9-12 độ C, riêng vùng núi cao có thể dưới 8 độ C.

Khu vực Hà Nội từ ngày 17–18/11 có mưa và mưa rào. Từ tối và đêm 17/11, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất từ 13–15 độ C.

Thời tiết cụ thể các khu vực đêm 16 và ngày 17/11

Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi; từ chiều tối mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Đông Bắc Bộ cũng có mưa vài nơi; từ chiều tối mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19–22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng Nghệ An có nơi mưa vừa, mưa to. Phía Nam có mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-27 độ C, phía Nam 28-30 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây. Phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to; phía Nam có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Hà Nội không mưa, trưa và chiều hửng nắng. Từ chiều tối mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C; cao nhất 26-28 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có nguy cơ xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C./.

