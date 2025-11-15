Sạt lở làm 3 người mất tích ở Hùng Sơn: 'Tuyệt đối không được đi tìm kiếm mà chết thêm người'

Ngày 15/11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ sạt lở tại xã Hùng Sơn, nơi đang mất tích 3 người.

Tại đây, lãnh đạo thành phố yêu cầu các lực lượng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn theo hướng khẩn trương nhưng tuyệt đối an toàn, chủ động ứng phó các nguy cơ tiếp theo.

Theo ông Hưng, vụ sạt lở được đánh giá là hy hữu và bất ngờ. Lãnh đạo xã cho biết trước đó đã có 3 ngày nắng ráo liên tục, người dân nghĩ đã an toàn nên trở lại nương rẫy thì sạt lở xảy ra, khiến 3 người mất tích.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng thông tin đã huy động 151 cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm và thiết lập hai vị trí chỉ huy để điều hành lực lượng. Tuy nhiên, công tác tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn do khu vực sạt lở có nền đất bùn nhão.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng kiểm tra địa hình khu vực sạt lở. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lực lượng chức năng dự kiến đưa 4 chó nghiệp vụ xuống hiện trường để xác định vị trí nghi vấn; sử dụng flycam khảo sát trên cao; đồng thời bố trí một tổ di chuyển dọc suối để kiểm tra các điểm có khả năng xuất hiện nạn nhân.

Xã Hùng Sơn cho biết đã sơ tán người dân đến nơi an toàn, bảo đảm chỗ ở tạm, lương thực và thực phẩm. Địa phương hiện thiếu nước sinh hoạt do một số suối và giếng bị lấp, kiến nghị kéo đường ống cấp nước tạm và tạm dừng sử dụng các giếng khoan có nguy cơ mất an toàn.

Tại hiện trường, Phó Chủ tịch Trần Nam Hưng giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì toàn bộ phương án cứu hộ, cứu nạn; phối hợp các đơn vị đánh giá mức độ sạt trượt, khoanh vùng nguy hiểm và kiên quyết không để người dân vào khu vực mất an toàn. Báo cáo nhanh cho thấy khu vực vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở mở rộng.

Hiện có 171 hộ dân được sơ tán đến nơi tạm cư. Lãnh đạo thành phố yêu cầu bảo đảm đầy đủ nước sạch, y tế, chỗ ở cho người dân; đồng thời giao các đơn vị sớm đề xuất phương án cấp bách và giải pháp lâu dài nhằm ổn định đời sống và phòng ngừa rủi ro tái sạt lở.

Khu vực sạt lở có địa hình phức tạp, khó tiếp cận và cực kỳ nguy hiểm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chiều cùng ngày, các lực lượng tiếp tục tổ chức trinh sát, bố trí lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường và triển khai phương án tìm kiếm một cách thận trọng, đúng quy định, với mục tiêu không để xảy ra thêm thiệt hại trong quá trình làm nhiệm vụ. Phó Chủ tịch Trần Nam Hưng nhấn mạnh yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, địa chất để chủ động ứng phó, giảm thiểu tối đa rủi ro cho Nhân dân./.