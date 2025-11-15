Bộ đội sử dụng UAV tìm kiếm người mất tích ở khu vực sạt lở Đà Nẵng

Sáng 15/11, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng tiếp tục khẩn trương triển khai nhiều biện pháp tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Hùng Sơn-Đà Nẵng.

Trước đó, khoảng 09h30 ngày 14/11, tại khu vực đầu nguồn cách đập dâng nước của người dân và Đồn Biên phòng Ga Ry khoảng 250 m, xảy ra sạt lở quy mô lớn, vùi lấp nhiều vị trí và gây ách tắc hơn 200m tuyến đường.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, vụ việc khiến 3 người dân mất tích gồm ông Zơ Râm Nhô (công an viên), bà Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và cháu Hốih Zi Nút. Sạt lở cũng đã làm hư hỏng 3 xe máy, 5 nhà jun (chòi làm rẫy), 9 con bò và khoảng 15 ha đất rẫy của người dân.

Lên phương án công tác cứu nạn, cứu hộ khẩn cấp. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Ngay khi sự cố xảy ra, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo huy động tối đa lực lượng tại chỗ. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã triển khai 103 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng dân quân xã Hùng Sơn, Đồn Biên phòng Ga Ry, Công an xã và Ủy ban nhân dân xã Hùng Sơn; sử dụng 2 thiết bị bay không người lái để quét dọc sườn núi, khoanh vùng dấu vết nghi vấn và dẫn đường cho các mũi tìm kiếm dưới mặt đất; bố trí 3 ô tô cơ động phục vụ nhiệm vụ.

Tại hiện trường, các tổ công tác chia thành nhiều mũi, dùng máy xúc, cưa phát và thiết bị dò tìm để mở lối tiếp cận các điểm có nguy cơ cao. Khu vực sạt lở có địa hình phức tạp, lớp bùn dày, thường xuyên xuất hiện dòng chảy tràn gây trơn trượt, cản trở di chuyển. Dù vậy, các đội hình túc trực xuyên ngày đêm, tranh thủ thời điểm thời tiết ổn định để mở rộng phạm vi rà soát, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia.

Cùng với công tác tìm kiếm, lực lượng tại chỗ phối hợp chính quyền địa phương tổ chức sơ tán dân. Đến nay, đã di dời 84/314 khẩu thôn Glao và 87/350 khẩu thôn H Jun khỏi khu vực nguy hiểm; đồng thời thiết lập các chốt cảnh giới, kiểm soát tiếp cận khu vực sạt lở.

Một khu dân cư có nguy cơ sạt lở đang được di dời khẩn cấp. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Sở chỉ huy tiền phương được thành lập ngay tại hiện trường do Thượng tá Trần Kim Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, trực tiếp chỉ huy, điều hành hoạt động tìm kiếm cứu hộ, bảo đảm an toàn lực lượng và phương tiện.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố yêu cầu các đơn vị duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất, triển khai tìm kiếm 3 nạn nhân với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhưng tuyệt đối an toàn; đồng thời phối hợp hỗ trợ nhân dân bảo vệ tài sản, giữ ổn định tình hình khu vực./.