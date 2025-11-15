Đà Nẵng: Xã Hùng Sơn di dời khẩn cấp 664 người sau vụ sạt lở đất

Sáng 14/11, tại xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ sạt lở đất quy mô lớn giữa thời điểm thời tiết nắng ráo, nghi vùi lấp 3 người dân địa phương.

Trước tình huống đặc biệt nguy hiểm, chính quyền Xã Hùng Sơn đã triển khai ngay các biện pháp ứng phó và tổ chức di dời khẩn cấp người dân đến nơi an toàn.

Bí thư xã Hùng Sơn Nguyễn An cho biết chính quyền xã và các lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm, rà soát khu vực xảy ra sự cố để sớm xác định tung tích các nạn nhân.

Nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân, địa phương đã tổ chức di dời 171 hộ với 664 người ở hai thôn ra khỏi vùng nguy hiểm ngay trong đêm.

Trong số đó, 87 hộ với 350 nhân khẩu tại thôn H’Juh được sơ tán về thôn Cha’Lăng; 84 hộ với 314 nhân khẩu tại thôn G’Lao được đưa đến Trường Tiểu học Ga Ry và thôn Ch’Lăng để tạm trú.

Cùng trong chiều 14/11, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Đà Nẵng đã điều động 103 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường phối hợp lực lượng địa phương triển khai công tác tìm kiếm và khắc phục hậu quả.

Hai flycam và chó nghiệp vụ được huy động để hỗ trợ quan sát, khoanh vùng khu vực nghi có người bị nạn, nhất là tại những vị trí địa hình dốc và nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Sở chỉ huy tiền phương được thành lập ngay tại hiện trường để điều hành toàn bộ hoạt động tìm kiếm-cứu hộ, đồng thời đảm bảo an toàn cao nhất cho lực lượng tham gia.

Chính quyền xã Hùng Sơn và các đơn vị chức năng tiếp tục túc trực xuyên đêm, theo dõi diễn biến địa chất và thời tiết nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại cho nhân dân./.

