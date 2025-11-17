Thời tiết ngày 17/11: Miền Bắc trời chuyển rét, Trung Bộ tiếp tục mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 17/11 miền Bắc chuyển rét và Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi từ 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Hiện bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Trên đất liền, khoảng chiều và đêm 17/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc khu vực Nam Trung Bộ.

Theo đó, gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Nhiệt độ từ tối và đêm 17/11 ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại.

Tại khu vực Hà Nội, từ chiều và đêm 17-18/11 có mưa, mưa rào; từ tối và đêm 17/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ C.

Cùng đó, dự báo có mưa lớn ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng. Từ sáng sớm 17/11 đến hết đêm 18/11, tại khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Khu vực Hà Tĩnh, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngày và đêm 17/11, khu vực Nam Bộ cũng dự báo có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn >200mm/3h.

Trên biển, ngày và đêm 17/11, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tình hình các khu vực thời tiết trên đất liền ngày và đêm 17/11

Khu vực Hà Nội

- Có mây, ngày không mưa, trưa và chiều hửng nắng; từ chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C; cao nhất 26-28 độ C.

Tây Bắc Bộ

- Có mây, ngày có mưa vài nơi; từ chiều và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm trời rét đậm, có nơi rét hại.

- Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 25-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Có mây, ngày có mưa vài nơi. Từ chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Sáng trời lạnh, tối và đêm trời chuyển rét; vùng núi rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại.

- Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C; vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 25-28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế

- Nhiều mây. Phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) ngày có mưa vài nơi, từ chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông, riêng Nghệ An cục bộ mưa vừa, mưa to. Phía Nam có mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc sáng trời lạnh; từ tối và đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-16 độ C, phía Nam 19-22 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Nhiều mây. Phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất phía Bắc 25-27 độ C, phía Nam 28-30 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên

- Nhiều mây. Phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to; phía Nam có mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ

- Có mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

- Nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C./.

