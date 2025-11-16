Thời tiết diễn biến phức tạp, Đà Nẵng tiếp tục di dời dân khỏi vùng nguy hiểm

Trước diễn biến thời tiết tiếp tục xấu, mưa lớn kéo dài và nguy cơ sạt lở rất cao tại các xã miền núi, thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các địa phương, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, huy động tối đa lực lượng tại chỗ, đồng thời tiếp tục chỉ đạo mở rộng phạm vi di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho bà con.

Tại xã biên giới Hùng Sơn, theo báo cáo nhanh của Sở Chỉ huy hiện trường, các lực lượng Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ, dân quân xã Hùng Sơn, Đồn Biên phòng Ga Ry, Công an xã... đang tích cực cơ động đến các điểm có nguy cơ cao để hỗ trợ di dời dân.

Hiện nay, các lực lượng đã triển khai di dời 56 hộ/197 nhân khẩu thuộc thôn Dading đến các khu vực an toàn, gồm: Trường Tiểu học bán trú Ga Ry, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã Ga Ry cũ: 36 hộ/125 nhân khẩu. Về ở xen ghép với các hộ dân vùng an toàn: 20 hộ/72 nhân khẩu.

Song song với công tác di dời, các lực lượng tiếp tục kiểm tra, rà soát các điểm sạt lở cũ-mới, bố trí lực lượng chốt chặn không để người dân quay lại khu vực nguy hiểm; chuẩn bị thêm phương án sơ tán đối với những khu vực có khả năng tiếp tục sạt lở do nền đất yếu, mưa lớn kéo dài.

Thượng tá Trần Kim Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, trực tiếp chỉ huy lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường cho biết: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ và các đơn vị đóng quân trên địa bàn duy trì nghiêm lực lượng trực 24/24 giờ, kịp thời báo cáo diễn biến thời tiết, mức độ sạt lở; đồng thời chuẩn bị đủ phương tiện, hậu cần để sẵn sàng cơ động khi có tình huống mới.

Trong bối cảnh mưa vẫn liên tục, sương mù dày đặc, đường sá chia cắt, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân, không để người dân thiếu nơi ở, thiếu lương thực, nhu yếu phẩm; đồng thời tiếp tục phối hợp với lực lượng công an, biên phòng giữ vững an ninh trật tự tại các khu vực tập trung đông dân tạm trú.

Trước đó, đã có thông tin về vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14/11 tại khu vực thôn Pứt (xã Hùng Sơn) - đoạn giáp ranh với xã Ch’ơm và xã Gari cũ.

Mặc dù thời tiết đang nắng ráo, một mảng đồi lớn bất ngờ đổ ập xuống, cuốn theo ước tính trên 1 triệu m3 đất đá. Khối đất đá khổng lồ đã vùi lấp hoàn toàn một đoạn tuyến đường ĐH 4 và khu vực canh tác của người dân.

Chính quyền xác nhận có 3 người dân địa phương đang ở khu vực rẫy vào thời điểm xảy ra sự cố và hiện vẫn mất liên lạc. Các nạn nhân nghi bị vùi lấp gồm Hốih Z’Nút (sinh năm 1977), Zơzâm Nhô (sinh năm 1997), Bríu Thị Tép (sinh năm 1998).

Ngay sau khi nhận được thông tin về sự cố, công tác cứu hộ, cứu nạn đã được triển khai khẩn trương với tinh thần "4 tại chỗ."

Sở Chỉ huy tiền phương đã được thành lập ngay tại hiện trường để điều hành toàn bộ hoạt động tìm kiếm.

Triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở ở xã biên giới Hùng Sơn với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ. (Ảnh: Bộ Tư lệnh Quân khu 5/TTXVN phát)

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã điều động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ phối hợp cùng các lực lượng Công an, Đồn Biên phòng Ga Ry và dân quân xã Hùng Sơn tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn xuyên đêm.

Các phương tiện chuyên dụng như flycam và chó nghiệp vụ cũng đã được huy động để hỗ trợ quan sát, khoanh vùng khu vực nghi có người bị nạn, đặc biệt là tại những vị trí địa hình dốc.

Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn, sương mù nhiều, nguy cơ tiếp tục sạt lở cao nên việc tìm kiếm tạm thời dừng lại để đảm bảo an toàn.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn Nguyễn An, để bảo đảm an toàn cho nhân dân, ngay trong đêm 14/11 , chính quyền xã Hùng Sơn đã tổ chức di dời khẩn cấp 171 hộ dân với 664 nhân khẩu ở hai thôn G'Lao và H'Juh ra khỏi vùng nguy hiểm, đưa họ đến nơi tạm trú an toàn tại các trường học và các thôn lân cận.

Lực lượng chức năng đã bố trí nơi ăn ở tạm thời, cung cấp lương thực, thực phẩm để ổn định đời sống cho bà con nhân dân, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân bị mất tích./.



