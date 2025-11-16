Đà Nẵng: Sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở đất ở Hùng Sơn

Sáng 16/11, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất kinh hoàng tại xã biên giới Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng được tiếp tục triển khai khẩn trương. Đại tá Đỗ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng được huy động bao gồm hàng trăm cán bộ, chiến sỹ từ các đơn vị thuộc Quân khu 5, cùng với sự hỗ trợ của lực lượng Công an, dân quân tự vệ địa phương.

Đáng chú ý, các chó nghiệp vụ được huấn luyện đặc biệt cho công tác tìm kiếm cứu nạn cũng đã được tăng cường đến hiện trường.

Với khứu giác nhạy bén, những "chiến binh bốn chân" này đang được sử dụng để tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp dưới lớp đất đá, bùn nhão, nơi các phương tiện cơ giới khó tiếp cận.

Bên cạnh việc dùng các phương tiện thông thường, Quân khu 5 đã sử dụng máy bay không người lái (flycam) để khảo sát và khoanh vùng tìm kiếm từ trên cao, nhằm nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian cứu hộ.

Mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi và địa hình hiểm trở, nhưng với tinh thần "tất cả vì nhân dân phục vụ," cán bộ, chiến sỹ và cả những chú chó nghiệp vụ vẫn đang nỗ lực hết mình, chạy đua với thời gian để tìm kiếm những nạn nhân đang mất tích.

Công tác tiếp tế lương thực, nước uống và các trang thiết bị y tế cũng được đảm bảo để hỗ trợ tốt nhất cho lực lượng cứu hộ. Tình hình tìm kiếm cứu nạn tại xã Hùng Sơn vẫn đang được các cấp, các ngành và dư luận đặc biệt quan tâm, theo dõi sát sao.

Vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14/11 tại khu vực thôn Pức (xã Hùng Sơn) - đoạn giáp ranh với xã Ch’ơm và xã Gari cũ.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, mặc dù thời tiết đang nắng ráo, một mảng đồi lớn bất ngờ đổ ập xuống, cuốn theo ước tính trên 1 triệu mét khối đất đá.

Khối đất đá khổng lồ đã vùi lấp hoàn toàn một đoạn tuyến đường ĐH 4 và khu vực canh tác của người dân. Chính quyền xác nhận có 3 người dân địa phương đang ở khu vực rẫy vào thời điểm xảy ra sự cố và hiện vẫn mất liên lạc. Các nạn nhân nghi bị vùi lấp gồm Hốih Z’Nút (sinh năm 1977), Zơrâm Nhô (sinh năm 1997), Bríu Thị Tép (sinh năm 1998).

Ngay sau khi nhận được thông tin về sự cố, công tác cứu hộ, cứu nạn đã được triển khai khẩn trương với tinh thần "4 tại chỗ."

Sở Chỉ huy tiền phương đã được thành lập ngay tại hiện trường để điều hành toàn bộ hoạt động tìm kiếm. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã điều động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ phối hợp cùng các lực lượng Công an, Đồn Biên phòng Ga Ry và dân quân xã Hùng Sơn tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn xuyên đêm.

Các phương tiện chuyên dụng như Flycam và chó nghiệp vụ cũng đã được huy động để hỗ trợ quan sát, khoanh vùng khu vực nghi có người bị nạn, đặc biệt là tại những vị trí địa hình dốc.

Ngay trong đêm, chính quyền xã Hùng Sơn đã tổ chức di dời khẩn cấp 171 hộ dân với 664 nhân khẩu ở hai thôn G'Lao và H'Juh ra khỏi vùng nguy hiểm, đưa họ đến nơi tạm trú an toàn tại các trường học và các thôn lân cận.

Lực lượng chức năng đã bố trí nơi ăn ở tạm thời, cung cấp lương thực, thực phẩm để ổn định đời sống cho bà con nhân dân, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân bị mất tích./.

Lực lượng quân đội, công an tiếp cận hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng xã biên giới Hùng Sơn-Đà Nẵng Lực lượng chức năng Đà Nẵng huy động nhiều mũi tìm kiếm, dùng flycam và thiết bị chuyên dụng để tìm 3 người dân mất tích trong vụ sạt lở núi ở xã Hùng Sơn, dù địa hình rất phức tạp.