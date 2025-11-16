Mưa lớn gây ngập lụt và sạt lở vùng núi của thành phố Huế

Trong ngày 16/11, trên địa bàn thành phố Huế xảy ra mưa lớn, đặc biệt, vùng núi có mưa rất lớn, gây ngập sâu và sạt lở ở một số tuyến đường.

Tại Km76+300, tuyến Quốc lộ 49 đi qua địa bàn xã A Lưới 3 bị sạt lở taluy dương, một lượng lớn đất và cây cối tràn qua mặt đường gây khó khăn cho phương tiện di chuyển.

Sau nhiều giờ ách tắc, đến khoảng 17 giờ 10 phút, các phương tiện xe máy và ôtô đã có thể lưu thông qua điểm.

Mưa lớn cũng khiến một số tuyến đường của xã A Lưới 3 bị ngập sâu, nước chảy xiết bởi địa hình dốc núi.

Các lực lượng chức năng và phương tiện máy xúc lật có mặt tại hiện trường để khắc phục tình trạng đá tràn qua mặt đường, đảm bảo không gây gián đoạn giao thông lâu dài trên các tuyến đường./.