Huế tăng lưu lượng điều tiết 2 hồ chứa, cảnh báo xuất hiện lũ trên các sông

Chiều 16/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã ra lệnh điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 850-1.500m3/s.

Trước đó, chiều 12/11, hồ này đã nhận lệnh điều tiết về hạ du sông Hương từ 200-800m3/s; điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ; thời gian tăng dần lưu lượng lúc 19 giờ cùng ngày.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế cũng đã ra lệnh, điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 800-1.500m3/s (chiều 11/11, hồ này đã nhận lệnh điều tiết về hạ du sông Bồ từ 300-700m3/s); điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ; thời gian tăng dần lưu lượng lúc 16 giờ ngày 16/11.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu các chủ hồ chứa tổ chức thông báo, cảnh báo bằng còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du; đồng thời theo dõi chặt chẽ lưu lượng đến hồ, mực nước trên các sông và báo cáo thường xuyên.

Các xã, phường hạ du được yêu cầu nghiêm cấm hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá trên sông, trừ trường hợp đặc biệt được cơ quan thẩm quyền cho phép, đồng thời thông báo cho người dân chủ động phòng tránh.

Trong những giờ qua tại các xã từ A Lưới 1 đến A Lưới 5 đã có mưa to, mưa rất to; tổng lượng mưa khoảng từ 111,6mm-155,6mm. Mưa to đã khiến nước tràn qua mặt đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Lưới 3, nhưng phương tiện vẫn lưu thông được.

Theo dự báo, từ chiều đến tối 16/11, các xã từ A Lưới 1 đến A Lưới 5, Nam Đông, Khe Tre, Long Quảng có mưa to, mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-100mm, có nơi trên 150mm gây nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá ở vùng đồi núi.

Chiều 16/11, mực nước trên các sông ở thành phố Huế đang dao động ở mức báo động 1 và trên báo động 1; cảnh báo từ đêm 16/11 đến ngày 20/11, trên các sông của thành phố Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ, mực nước đỉnh lũ của các sông ở mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi./.

