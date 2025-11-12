Huế điều tiết 3 hồ chứa ứng phó với khả năng xảy ra đợt mưa lớn

Ngày 12/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã ra lệnh, vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 200-800m3/s; điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ; thời gian tăng dần lưu lượng lúc 15 giờ cùng ngày.

Trước đó, cơ quan chức năng thành phố Huế cũng đã ra lệnh, vận hành điều chỉnh điều tiết hồ chứa Tả Trạch qua tràn và tuabin thủy điện với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 300-800m3/s; điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ; thời gian tăng dần lưu lượng lúc 8 giờ ngày 12/11.

Vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 300-700m3/s; điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ; thời gian tăng dần lưu lượng lúc 16 giờ ngày 11/11.

Cơ quan chức năng yêu cầu các chủ hồ chứa triển khai ngay việc thông báo, cảnh báo bằng còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du; đồng thời theo dõi chặt chẽ lưu lượng đến hồ, mực nước trên các sông và báo cáo thường xuyên.

Các xã, phường hạ du được yêu cầu nghiêm cấm hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá trên sông, trừ trường hợp đặc biệt được cơ quan thẩm quyền cho phép, đồng thời thông báo cho người dân chủ động phòng tránh.

Dự báo, tổng lượng mưa từ đêm 11-20/11 trên địa bàn thành phố Huế phổ biến 500-600mm, vùng núi 700-900mm, có nơi trên 1.000mm. Đặc biệt, từ ngày 15-20/11 và những ngày cuối tháng 11/2025, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và sau đó được bổ sung mạnh hơn, kết hợp với nhiễu gió Đông trên cao nên trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, mưa lớn có khả năng gây ra lũ, lũ lụt, lũ quét và sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối. Nguy cơ cao gây ra ngập, ngập lụt ở vùng thấp trũng thuộc hạ lưu các sông trên toàn thành phố; mưa với cường suất lớn có thể gây ngập úng đô thị diện rộng toàn thành phố, đặc biệt là ở khu vực trung tâm thành phố. Không khí lạnh tăng cường gây ra gió mạnh, sóng lớn trên biển gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động trên biển, vùng ven biển./.

