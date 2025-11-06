Huế: Tập trung khắc phục hệ thống đê kè ở vùng 'rốn lũ' Quảng Điền

Sau mưa lũ kéo dài, tuyến đê Nho Lâm-Nghĩa Lộ qua xã Quảng Điền (thành phố Huế) bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông giữa các thôn của hai xã cũ: Quảng Phú và Quảng Thọ.

Chính quyền và người dân địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện gia cố tạm thời, đảm bảo đi lại an toàn cho người dân trước khi hoàn lưu bão số 13 ảnh hưởng và phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân sắp tới.

Từ sáng sớm 6/11, hàng chục người dân và chính quyền địa phương xã Quảng Điền đã có mặt tại đoạn đê nối hai thôn Nam Phù (Quảng Phú cũ) và Niêm Phò (Quảng Thọ cũ) để khắc phục, gia cố đoạn đê.

Tranh thủ thời tiết mưa nhỏ, lực lượng phòng thủ dân sự xã khẩn trương chỉ đạo xe múc và vận chuyển đá hộc, bao cát đắp vào phần đê bị sạt lở cũng như mặt đường bị sập để người dân sớm có thể di chuyển qua lại.

Người dân hai thôn cũng sốt sắng không kém. Người phụ đắp đất, người vác đá, bao cát để hỗ trợ các lực lượng. Xe múc cũng được huy động xúc đất tại chỗ để đắp đê, ngăn dòng nước chảy xiết tiếp tục gây xói lở phần đê.

Gần 9 giờ sáng cùng ngày, xe máy và người dân hai thôn đã tạm thời đi lại được.

Ba ngày qua, xã Quảng Điền đã huy động 1 xe múc và 4 xe cơ giới cùng 50 người thuộc lực lượng phòng thủ dân sự xã triển khai gia cố tạm thời phần đê bị sạt lở, đảm bảo hoàn thành trong ngày 6/11. Mưa vẫn tiếp diễn trong khi dòng nước lớn, chảy xiết khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Điền Nguyễn Ánh Cầu cho biết đây là đoạn đường huyết mạch duy nhất đến thôn Niêm Phò. Song song đó, ảnh hưởng hoàn lưu bão số 13 nên dự báo địa phương có mưa lớn, thôn có nguy cơ tiếp tục bị ngập úng trở lại. Do đó, chính quyền địa phương quyết tâm khắc phục sớm để bà con có thể đi lại, chuẩn bị nhu yếu phẩm trước ảnh hưởng hoàn lưu bão số 13, cũng như cứu hộ, cứu nạn các trường hợp khẩn cấp lúc mưa lũ.

Gia cố đoạn đê bị sạt lở xảy ra tại xã Quảng Điền. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Ánh Cầu, các đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại rất lớn cho địa bàn xã Quảng Điền, bao gồm hệ thống đê kè. Trên tuyến sông Bồ, hai bên bờ xuất hiện nhiều điểm sạt lở nhiều lần. Một số đoạn sông Rào Cùng dù đã được kè đá nhưng vẫn bị sụt lún.

Đặc biệt, hệ thống kênh mương nội đồng đã bị bồi lấp và nứt, gây ảnh hưởng sản xuất cho vụ Đông Xuân sắp tới của bà con. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân xã kiến nghị thành phố sớm bổ sung kinh phí khắc phục những đoạn sạt lở trên hai con sông; đồng thời có kế hoạch chỉ đạo các hợp tác xã nạo vét, gia cố kênh mương đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân sắp tới.

Ông Trần Lộc, trú thôn Niêm Phò (xã Quảng Điền) chia sẻ thôn là một trong những địa bàn "rốn lũ" của thành phố Huế, đến nay nhiều nhà dân vẫn còn sống chung với nước lũ, trong khi lương thực đang cạn dần. Trong các ngày đỉnh lũ, nước dâng cao đến hơn 1,2m khiến các đoàn xe cứu trợ không thể tiếp cận. Khi nước bắt đầu rút thì đoạn đê - giao thông duy nhất dẫn đến thôn lại bị sạt lở, khiến người dân khốn đốn. Tuy nhiên, nhờ tinh thần "lá lành đùm lá rách" của bà con trong thôn và sự khắc phục kịp thời đoạn đê trong đêm 4/11, người dân đã nhận được cứu trợ kịp thời.

Hiện nay, nước sông Bồ đang xuống. Chính quyền xã Quảng Điền cũng đang khẩn trương tìm kiếm thêm giải pháp triệt để hơn để sớm đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống trong khu vực khi hàng năm nơi đây phải đối mặt với nhiều thách thức của thiên tai.

Ông Nguyễn Minh Đệ, Trưởng thôn Nam Phù (xã Quảng Điền) lo lắng nếu đê lở, đời sống người dân sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng cũng như của cải. Vậy nên, người dân các thôn nơi đây đều mong chờ sự hỗ trợ khắc phục căn cơ của chính quyền thành phố Huế để ổn định cuộc sống.

Về lâu dài, bà con thôn mong được quan tâm xây dựng lớp bê tông ngoài kè để đảm bảo độ vững chắc, bởi mưa lũ kéo dài vẫn có thể gây xói lở lớp đất đá gia cố tạm thời.

Tuyến đê Nho Lâm-Nghĩa Lộ dài khoảng 5km, có ý nghĩa bảo vệ nông nghiệp, đảm bảo giao thông đi lại giữa xã Quảng Phú cũ và xã Quảng Thọ cũ. Đỉnh lũ trên sông Bồ vừa qua đã đạt mức lịch sử là 5,33m, gây sạt lở tuyến đê đoạn qua xã Quảng Điền với chiều dài khoảng 10m, gây sập 5m bêtông mặt đường vào trưa ngày 4/11.

Tuyến đê Nho Lâm-Nghĩa Lộ bị sạt lở gây chia cắt các thôn của hai xã Quảng Thọ cũ và Quảng Phú cũ. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Sau khi sạt lở, lực lượng phòng thủ dân sự của xã đã huy động lực lượng cùng bà con khắc phục ngay trong ngày 4/11. Cơ bản sáng 5/11, các phương tiện thô sơ, xe máy và người đi bộ đã có thể đi lại bình thường. Tuy nhiên, các đoàn xe cứu trợ đi qua đã khiến đoạn đê tiếp tục bị sạt lở, sụt lún.

Theo ông Lê Văn Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế, hệ thống đê điều thành phố Huế kéo dài 181km ven phá Tam Giang-Cầu Hai. Các đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã khiến các công trình thủy lợi và đê điều bị xuống cấp, thiệt hại; trong đó có tuyến đê Nho Lâm-Nghĩa Lộ.

Trước tình hình trên, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu cũng đã chỉ đạo địa phương và ngành giao thông xử lý khẩn cấp để đảm bảo giao thông đi lại cho bà con. Hiện nay, mực nước trên các sông còn cao nên chưa thể đánh giá chi tiết mức độ tác động của thiên tai đến các công trình thủy lợi và đê điều.

Sau khi nước rút, Chi cục sẽ phối hợp các đơn vị kiểm tra, đánh giá, lên kế hoạch khắc phục, xử lý để đảm bảo phục vụ cho vụ Đông Xuân sắp tới./.

