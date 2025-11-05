Huế: Còn 15 xã, phường ngập lụt, nhiều tuyến đường vẫn bị tắc

Chiều 5/11, mưa giảm nên mực nước trên sông Hương tại Kim Long, sông Bồ tại Phú Ốc, thành phố Huế tiếp tục giảm nhưng còn trên báo động 2 lần lượt là 0,29m và 0,78m.

Trên địa bàn thành phố Huế còn hơn 10.500 ngôi nhà thuộc 15/40 xã, phường đang ngập lụt với độ sâu từ 0,3-0,5m, có nơi cao hơn; tập trung ở các xã, phường vùng thấp trũng như: Quảng Điền, Phong Dinh, Hóa Châu, Thanh Thuỷ, Phú Hồ.

Một số tuyến Quốc lộ trên địa bàn thành phố Huế vẫn bị tắc hoặc đi lại khó khăn do sạt lở đất, ngập lụt. Cụ thể, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây còn bị tắc. Cao tốc La Sơn-Túy Loan đoạn từ Huế đi Nam Đông đã thông xe tạm thời; đoạn từ Nam Đông đi Đà Nẵng vẫn bị tắc; đoạn Cam Lộ-La Sơn lưu thông bình thường.

Quốc lộ 49 tạm thông đường nhưng đi lại còn khó khăn. Quốc lộ 49B đoạn qua các phường: Phong Dinh từ Km5+900 - Km10+300 ngập sâu 0,2-0,7m; đoạn qua Phong Phú ngập sâu từ 0,2-0,4m; đoạn qua Dương Nỗ từ Km43+300- Km48+000 ngập sâu từ 0,3-0,7m; các điểm ngập lụt này đều đã rào chắn cấm lưu thông. Cầu Phú Mậu tại Km20+393 thuộc Tỉnh lộ 14 bị xói lở, hư hỏng mố cầu, đã rào chắn cấm lưu thông qua cầu và phân luồng đi theo hướng khác.

Hệ thống đường Tỉnh lộ, nhiều tuyến đang ngập sâu đi lại khó khăn hoặc đã rào chắn cấm đường như: 11B, 17, 17B qua phường Phong Điền; 8A qua phường Kim Trà; 11A qua xã Quảng Điền… Đường Tỉnh 14B qua xã Khe Tre có rất nhiều đoạn bị sạt lở taluy dương, sạt taluy âm gây ách tắc giao thông.

Theo dự báo, từ ngày 6-8/11, trên địa bàn thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trở lại do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 13; tổng lượng mưa cả đợt này phổ biến 150-300mm, có nơi trên 500mm./.

