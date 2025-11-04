Huế: Khẩn trương vệ sinh trường học, khôi phục diện mạo đô thị sau "lũ chồng lũ"

Sau những đợt mưa lớn kéo dài gây ra "lũ chồng lũ", từ những ngày cuối tháng 10/2025 đến ngày 3/11, thành phố Huế gánh chịu nhiều thiệt hại ở các lĩnh vực từ hạ tầng, giao thông đến y tế, giáo dục, môi trường.

Ngày 4/11, ngay khi nước rút, các lực lượng quân đội, công nhân vệ sinh môi trường cùng thầy cô giáo, dân quân địa phương đã khẩn trương dọn dẹp bùn đất, rác thải, khôi phục cảnh quan đô thị và môi trường học tập, sớm đưa học sinh trở lại trường học trong điều kiện an toàn.

Nhiều trường học và các vùng trung tâm đô thị của thành phố bị "bao vây" bởi nước lũ. Dù đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng thiệt hại do ngập lụt vẫn khá nặng nề. Nước rút, để lại lượng lớn bùn đất trên bàn ghế, sách vở cùng hàng loạt rác thải trên đường phố.

Trường Tiểu học Vỹ Dạ nằm trong khu vực thấp trũng của phường Vỹ Dạ. Qua các đợt lũ, cơ sở bán trú, đồ dùng học tập và hệ thống phòng cháy chữa cháy đều bị hư hỏng nặng do ngập nước trong thời gian dài.

Mỗi đợt lũ qua, các thầy cô giáo lại xắn tay áo, người cầm chổi, người xịt rửa để sớm cứu vớt những đồ dùng học tập, thiết bị dạy học. Tuy nhiên, lũ liên tiếp đã khiến công việc sau thiên tai thêm phần khó khăn.

Tranh thủ thời tiết khô ráo, trong ngày 4/11, các chiến sỹ Trung đoàn 6 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế) đã sớm có mặt tại trường để hỗ trợ nhà trường khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Chỉ trong khoảng một giờ, sân trường đã được xịt rửa sạch bùn non và rác, hệ thống thoát nước được khơi thông.

Khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại các trường học. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Trong phòng học, các thầy cô giáo cẩn thận lau chùi bục giảng, sàn nhà và sắp xếp lại bàn ghế ngay ngắn. Không khí làm việc diễn ra khẩn trương với mong muốn sớm đón học sinh đến trường.

Thầy Nguyễn Thế Sinh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Vỹ Dạ cho biết, theo phương châm "nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó," toàn bộ giáo viên, nhân viên được huy động dọn dẹp.

Nhờ sự hỗ trợ của Trung đoàn 6, dân quân phường Vỹ Dạ và thầy cô các trường lân cận, khối lượng công việc được giảm đáng kể, hy vọng chỉ ít ngày nữa, thầy trò sẽ sớm trở lại trường an toàn.

Không riêng phường Vỹ Dạ, tại các điểm trường khác như Tiểu học Thủy Vân, Trung học Cơ sở Chu Văn An, Tiểu học Xuân Phú và các trường Mầm non Kim Long, Hương Hồ… cũng có sự góp mặt hỗ trợ của các chiến sỹ bộ đội Trung đoàn 6.

Hình ảnh người lính cùng giáo viên chùi rửa bàn ghế, lau sàn lớp học giữa lớp bùn non dày đặc trở thành biểu tượng sống động về tinh thần “quân-dân như cá với nước”.

Trung tá Tạ Văn Tú, Chính ủy viên Trung đoàn 6 cho hay, Trung đoàn tổ chức nhiệm vụ trên 5 hướng với tổng quân số trên 200 cán bộ, chiến sỹ triển khai ở 10 trường học và 2 trung tâm y tế trên địa bàn thành phố, đảm bảo tiến độ học tập và khám chữa bệnh cho người dân.

Lũ chồng lũ khiến khối lượng, áp lực công việc khắc phục của các chiến sỹ tăng cao và liên tục trong nhiều ngày. Tuy nhiên, xác định nhiệm vụ trên là ưu tiên hàng đầu, các chiến sỹ Trung đoàn 6 vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu nhanh chóng trả lại cảnh quan sạch đẹp cho các trường học và đơn vị sớm nhất có thể.

Tại các địa bàn, Công an các đơn vị, địa phương cũng đồng loạt ra quân với hàng trăm cán bộ, chiến sỹ tham gia làm sạch nhiều điểm trường, trạm y tế, khu vực công cộng và các tuyến đường bị ngập bùn sau lũ để sớm đưa cuộc sống người dân về với thường nhật.

Cùng thời điểm, lực lượng công nhân vệ sinh môi trường của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế cũng đồng loạt ra quân khẩn trương thu gom bùn đất và rác thải trên các tuyến đường trung tâm như Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Nguyễn Sinh Cung…

Khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại các trường học. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Các phương tiện cơ giới hoạt động liên tục, tập trung ưu tiên các khu vực trung tâm, chợ, trường học và cơ quan công sở, tuyến đường du lịch để đảm bảo an toàn giao thông cũng như cảnh quan đô thị.

Lượng rác thải và bùn đất sau lũ lớn gấp nhiều lần so với ngày thường nhưng nhờ tinh thần khẩn trương, đồng lòng của công nhân và người dân, nhiều tuyến phố, công viên, khu dân cư đang nhanh chóng trở lại nhịp sống bình thường.

Theo đại diện Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế, hàng loạt công nhân ra quân thực hiện nhiệm vụ với tinh thần làm việc khẩn trương, dứt điểm từng khu vực, "làm đến đâu-sạch đến đó."

Bên cạnh đó, công nhân được chia ca linh hoạt và tăng cường phương tiện nhằm đảm bảo an toàn, giữ sức cho người lao động cũng như đẩy nhanh tiến độ.

Công ty cũng kêu gọi người dân Huế cùng chung tay bảo vệ môi trường, không thả rác theo dòng nước, buộc kín và tập kết gọn gàng rác thải để công tác thu gom được thuận lợi, an toàn.

Những ngày này, trên khắp thành phố Huế, tiếng xẻng, tiếng xe thu gom rác và cả tiếng cười nói của thầy cô, học sinh, chiến sỹ vang lên sau nhiều ngày gián đoạn bởi mưa lũ.

Từ những đôi tay lấm bùn của người lính, thầy cô giáo và công nhân môi trường, Huế đang từng bước hồi sinh, sẵn sàng đón những ngày nắng mới với cảnh quan đô thị sạch đẹp và môi trường học tập an toàn cho học sinh./.

