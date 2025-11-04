Huế còn trên 15.000 ngôi nhà bị ngập, người dân gặp nhiều khó khăn

Chiều 4/11, tại thành phố Huế, lũ trên sông Hương tại Kim Long; sông Bồ tại Phú Ốc dao động ở mức dưới báo động 3 từ 0,5-0,6m.

Dự báo, những giờ tới lũ trên hai sông này vẫn ở mức trên báo động 2.

Đến chiều cùng ngày, toàn thành phố Huế còn hơn 15.000 ngôi nhà bị ngập với độ sâu ngập từ 0,3-0,7m. Một số địa phương bị ảnh hưởng nặng như các xã, phường: Quảng Điền, Phong Dinh, Hóa Châu, Thanh Thuỷ, Phú Hồ…

Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế dự báo, từ ngày 6-8/11 trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 150-300mm, có nơi trên 500mm.

Trong ngày 4/11, các lực lượng gồm quân đội, công an, các tổ chức đoàn thể và người dân thành phố Huế khẩn trương khắc phục hậu quả ngập lụt.

Người dân tại Huế vẫn chịu cảnh ngập sâu và chuẩn bị đón đợt mưa lũ mới. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế tăng cường lực lượng, phương tiện dọn vệ sinh môi trường; trong đó, tập trung thu gom lượng lớn rác thải do lũ cuốn trôi, thu dọn bùn đất trên các tuyến đường.

Trung tâm Công viên Cây xanh thành phố Huế tăng cường lực lượng, phương tiện kiểm tra, vệ sinh môi trường ở hệ thống công viên, gia cố hệ thống cây xanh.

Bộ đội, công an và giáo viên đồng loạt tổng vệ sinh các trường học ở những nước đã rút để sớm đón học sinh trở lại trường học tập.

Sở Xây dựng thành phố Huế tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư khẩn trương khắc phục, sửa chữa các vị trí bị sạt lở hư hỏng để giao thông thông suốt, an toàn trong thời gian sớm nhất.

Chính quyền các cấp, đoàn thể tiếp tục tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do lũ lớn; nhất là những hộ chính sách, hộ nghèo, hộ neo đơn, khó khăn; hỗ trợ kịp thời lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân tại các vùng bị thiệt hại./.

