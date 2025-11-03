Môi trường

Huế: Mực nước sông Bồ vượt lịch sử, hơn 28.000 ngôi nhà bị ngập

Một số địa phương bị ảnh hưởng nặng như xã, phường Quảng Điền, Phong Dinh, Hóa Châu, Thanh Thủy, Phú Hồ. Thành phố đã di dời 1.135 hộ với 3.121 khẩu ở 32 xã, phường đến nơi an toàn.

Nguyên Lý
Nhiều khu dân cư nằm ở hạ lưu sông Bồ ngập sâu. (Ảnh: Hải Âu.TTXVN)
Lúc 12 giờ ngày 3/11, mực nước trên sông Bồ tại Phú Ốc, thành phố Huế đã lên mức 5,28m, trên báo động 3 là 0,78m; vượt mức lũ lịch sử ngày 29/10 vừa qua.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế, mực nước trên sông Bồ tại Phú Ốc đạt đỉnh 5,25m lúc 14 giờ ngày 27/10 lần 1; đạt đỉnh lần 2 là 5,27m lúc 18 giờ ngày 29/10 (đỉnh lũ năm 1999 là 5,18m). Cùng giờ, mực nước trên sông Hương tại Kim Long là 4,43m, trên báo động 3 là 0,93m.

Đến trưa cùng ngày, trên địa bàn toàn thành phố Huế có hơn 28.000 ngôi nhà bị ngập với độ sâu ngập từ 0,5-1 m. Một số địa phương bị ảnh hưởng nặng như xã, phường: Quảng Điền, Phong Dinh, Hóa Châu, Thanh Thủy, Phú Hồ. Thành phố đã di dời 1.135 hộ với 3.121 khẩu ở 32 xã, phường đến nơi an toàn.

Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế dự báo, từ ngày 3-5/11, tại thành phố Huế có mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến 100-300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm.

Từ ngày 15/10 đến nay, thành phố Huế trải qua 5 đợt mưa lớn; trong đó có 2 đợt mưa lớn từ ngày 25-30/10 gây ra lũ đặc biệt lớn. Mưa lũ kéo dài ở thành phố Huế đã làm 15 người chết và nhiều thiệt hại về hạ tầng giao thông, nông nghiệp.../.

(TTXVN/Vietnam+)
#Sông Bồ #Mực nước sông Bồ #Mức lũ lịch sử #Ngập lụt #Di dời dân Thừa Thiên - Huế
