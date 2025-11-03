Huế: Mực nước sông Bồ vượt lịch sử, hơn 28.000 ngôi nhà bị ngập

Lúc 12 giờ ngày 3/11, mực nước trên sông Bồ tại Phú Ốc, thành phố Huế đã lên mức 5,28m, trên báo động 3 là 0,78m; vượt mức lũ lịch sử ngày 29/10 vừa qua.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế, mực nước trên sông Bồ tại Phú Ốc đạt đỉnh 5,25m lúc 14 giờ ngày 27/10 lần 1; đạt đỉnh lần 2 là 5,27m lúc 18 giờ ngày 29/10 (đỉnh lũ năm 1999 là 5,18m). Cùng giờ, mực nước trên sông Hương tại Kim Long là 4,43m, trên báo động 3 là 0,93m.

Đến trưa cùng ngày, trên địa bàn toàn thành phố Huế có hơn 28.000 ngôi nhà bị ngập với độ sâu ngập từ 0,5-1 m. Một số địa phương bị ảnh hưởng nặng như xã, phường: Quảng Điền, Phong Dinh, Hóa Châu, Thanh Thủy, Phú Hồ. Thành phố đã di dời 1.135 hộ với 3.121 khẩu ở 32 xã, phường đến nơi an toàn.

Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế dự báo, từ ngày 3-5/11, tại thành phố Huế có mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến 100-300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm.

Từ ngày 15/10 đến nay, thành phố Huế trải qua 5 đợt mưa lớn; trong đó có 2 đợt mưa lớn từ ngày 25-30/10 gây ra lũ đặc biệt lớn. Mưa lũ kéo dài ở thành phố Huế đã làm 15 người chết và nhiều thiệt hại về hạ tầng giao thông, nông nghiệp.../.

Huế: Lũ các sông vượt báo động 3, tập trung khắc phục sạt lở đèo Kim Quy Đầu giờ sáng 3/11, mực nước trên sông Hương và sông Bồ ở Huế đều đã vượt báo động 3, trong vài giờ tới toàn thành phố Huế có mưa to, mưa rất to.