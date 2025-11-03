Huế: Ba cây cầu ở Khe Tre gãy sập do mưa lũ, giao thông chia cắt cục bộ

Sáng 3/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khe Tre, thành phố Huế Dương Thanh Phước cho biết mưa lũ liên tiếp đã khiến cho 3 cây cầu gồm Leno, Đan Phú và Phú Mậu trên địa bàn xã bị gãy sập, gây chia cắt giao thông các tuyến đường liên thôn, liên xã.

Tuy nhiên, người dân vẫn có thể di chuyển giữa các thôn và đến xã khác theo những tuyến đường khác.

Vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, cầu Phú Mậu (thôn Xuân Phú, xã Khe Tre) tại Km20+24 thuộc Tỉnh lộ 14B bị sập mố cầu - nối trụ cầu với đường dẫn lên cầu khiến phương tiện không thể lưu thông.

Trước đó, cầu có dấu bị xói lở dần dưới mố cầu phía Khe Tre đi trung tâm thành phố Huế.

Ngày 31/10, cầu Đan Phú, thôn Đan Phú, xã Khe Tre xảy ra tình trạng sập trôi phần đất ở chân móng, sót lại phần bêtông nối giữa móng cầu và đường nhựa. Hiện, khu vực cầu đã đặt rào chắn, cấm phương tiện qua lại.

Ngoài ra, ngày 27/10, chân cầu Leno nối hai xã Khe Tre và Nam Đông cũng bị nước lũ cuốn trôi, do mưa lớn nhiều ngày dẫn đến xói lở, sập chân cầu. Nếu tình trạng mưa lũ kéo dài, nước dâng cao thì khả năng thôn Phú Mậu sẽ bị chia cắt.

Ông Dương Thanh Phước cho hay đến ngày 3/11, trên địa bàn xã có rất nhiều điểm bị sạt lở và một số nhà dân bị sập đổ. Chính quyền địa phương đã di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn./.

