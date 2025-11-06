Huế lên phương án di dời trên 3.000 hộ dân vùng ven biển, đầm phá

Ngày 6/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế cho biết, ứng phó với bão số 13 thành phố đã lên phương án di dời 3.038 hộ với 9.977 khẩu tập trung chủ yếu tại khu vực ven biển, đầm phá, sạt lở xung yếu.

Theo dự báo, ảnh hưởng của bão số 13, vùng biển thành phố Huế từ ngày 6 - 7/11, có gió mạnh dần lên cấp 6 - 8, giật cấp 9 - 10 biển động mạnh; sóng biển cao 2 - 4 m.

Vùng biển phía Nam thành phố Huế, khoảng cách gần với tâm bão hơn có gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 12, biển động rất mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m.

Vùng ven biển thành phố Huế có nước dâng do bão cao từ 0,3 - 0,6 m, đề phòng nước dâng kết hợp với triều cường và sóng lớn có thể gây sạt lở bờ biển, kè biển và hiện tượng biển xâm thực sâu vào trong đất liền ở các xã, phường: Phong Phú, Phong Quảng, Thuận An, Phú Vinh, Vinh Lộc, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng biển và vùng biển ngoài khơi thành phố Huế đều có nguy cơ cao chịu tác động của mưa bão, gió mạnh, sóng lớn, nước dâng... có thể gây hư hỏng hoặc bị sóng đánh chìm, kể cả tàu vận tải có tải trọng lớn.

Trên đất liền các xã, phường ven biển thành phố Huế có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 9; các nơi khác có gió giật trên cấp 6. Hoàn lưu bão cũng gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa cả đợt tính từ ngày phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 500 mm.

Thành phố đã xây dựng ba kịch bản mưa bão, tương ứng lượng mưa từ 200 – 600 mm, với dự báo mực nước có thể vượt báo động III trên sông Hương và sông Bồ.

Về tàu thuyền, trên 1.000 tàu thuyền với trên 7.000 lao động đã vào nơi neo đậu an toàn. Thành phố duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy 24/24 giờ; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn.

Về khắc phục hậu quả các đợt lũ đặc biệt lớn vừa qua, chính quyền và lực lượng chức năng thành phố Huế đang tích cực hỗ trợ các trường học bị ngập dọn dẹp, khử khuẩn để sớm ổn định dạy và học; hệ thống điện, nước và giao thông cơ bản được khôi phục; không còn thôn, tổ bị chia cắt./.

