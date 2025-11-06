Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động ứng phó với bão và mưa lũ ở mức cao nhất, để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 210/CĐ-TTg ngày 6/11/2025 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ do bão.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai theo thẩm quyền các biện pháp ứng phó với bão và mưa lũ do bão ở mức cao nhất, với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, nhất là trong bối cảnh nhiều nơi vừa chịu tác động nặng nề của đợt mưa lũ kéo dài./.