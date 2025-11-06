Môi trường

Tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 13

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động ứng phó với bão và mưa lũ ở mức cao nhất, để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản.

0611-ung-pho-mua-bao-2.jpg

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 210/CĐ-TTg ngày 6/11/2025 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ do bão.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai theo thẩm quyền các biện pháp ứng phó với bão và mưa lũ do bão ở mức cao nhất, với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, nhất là trong bối cảnh nhiều nơi vừa chịu tác động nặng nề của đợt mưa lũ kéo dài./.

#Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính #bão số 13 #Mưa lũ TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Thiên tai bão lũ

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Bộ đội biên phòng Gia Lai kêu gọi tàu thuyền và ngư dân vào bờ tránh trú bão. (Ảnh: TTXVN phát)

Các địa phương khẩn trương phòng chống bão số 13

Trước khả năng bão số 13 đổ bộ ảnh hưởng đến địa phương, các lực lượng và chính quyền thành phố Đà Nẵng đang triển khai các phương án ứng phó: giúp nhân dân cắt tỉa cây cối, chằng chống nhà cửa.