Cập nhật tình hình ứng phó bão số 13 tại các tỉnh thành

Trước mức độ nguy hiểm của bão số 13, tỉnh Đắk Lắk và thành phố Đà Nẵng đang triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản của người dân.

Đắk Lắk huy động lực lượng hỗ trợ người dân chống bão số 13

Ngày 6/11, trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 13, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh đã tổ chức xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng chống bão. Công an tỉnh cũng chỉ đạo toàn lực lượng sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai.

Hơn 300 cán bộ, chiến sỹ của Phòng Cảnh sát cơ động từ phía Tây của tỉnh được trang bị các phương tiện chuyên dụng được điều động di chuyển ngay trong đêm 5/11 để kịp thời đến tăng cường cho Công an các xã, phường ở phía Đông (Phú Yên cũ) của tỉnh thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ người dân sơ tán, di dời, ứng phó với thiên tai, cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Trước đó, để chủ động ứng phó với bão, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động thường trực ở phía Đông đã phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và Công an cấp xã tích cực hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, di dời hàng ngàn người và tài sản tại các vùng trũng thấp, trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản vào nơi tránh trú kiên cố, tổ chức di chuyển hàng trăm tàu thuyền neo đậu an toàn tại các bến, bãi trên địa bàn tỉnh.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, song song với công tác cứu hộ, cứu nạn, Công an các đơn vị, địa phương tăng cường theo dõi, cập nhật thường xuyên bản tin dự báo, cảnh báo bão; thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến đấu 24/24 giờ; kiểm tra, rà soát phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ.”

Các đơn vị kiểm tra, bổ sung đầy đủ vật tư, thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ; tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, chủ động đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông; phối hợp với chính quyền cơ sở nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Đặc biệt, phát huy phương châm “chủ động, kịp thời, hiệu quả,” toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Lắk sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, tích cực tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trong mùa mưa bão năm 2025.

Trước mức độ nguy hiểm của bão số 13, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo chính quyền các địa phương Kiểm tra, rà soát, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực ven biển, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, ngập lụt để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước. Thời gian hoàn thành trước 16 giờ ngày 6/11/2025. Đồng thời đảm bảo lương thực, các nhu cầu thiết yếu tại nơi tổ chức sơ tán tập trung.

Các địa phương ven biển, cửa sông chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản của người dân và khách du lịch ven biển. Hướng dẫn các tàu, thuyền đã vào bờ hoặc vào khu neo đậu tránh bão trên địa bàn tổ chức sắp xếp neo đậu chắc chắn, an toàn nhằm tránh va đập do ảnh hưởng của gió bão; hướng dẫn di chuyển, gia cố đảm bảo an toàn các lồng bè nuôi trồng thủy sản, hải sản. Kiên quyết không được để người dân ở lại trên các lồng bè, tàu thuyền và khu vực nuôi trồng thủy, hải sản. Thời gian hoàn thành trước 17 giờ ngày 6/11/2025.

Sở Y tế Đà Nẵng hướng dẫn triển khai các gói hỗ trợ khẩn cấp sau thiên tai

Căn cứ Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 3/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt bổ sung kinh phí có mục tiêu cho các xã, phường nhằm hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai (đợt 1), Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường và đặc khu khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Tàu thuyền neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang (phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) để tránh trú bão. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Sở Y tế đề nghị các địa phương thường xuyên theo dõi tình hình mưa lũ; chủ động phương án phòng, chống và di dời người dân, tài sản khỏi khu vực nguy hiểm; bố trí nơi trú tránh an toàn; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân về công tác phòng, chống thiên tai, không di chuyển vào khu vực ngập sâu, sạt lở; đồng thời thống kê, rà soát các hộ dân bị thiệt hại để có biện pháp cứu trợ kịp thời.

Thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội, Sở Y tế hướng dẫn các địa phương nhanh chóng triển khai các hình thức hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Các hộ có nguy cơ thiếu đói được hỗ trợ 15kg gạo/người/tháng trong thời gian một tháng. Những gia đình mất nhà ở, không còn khả năng tự bảo đảm nhu cầu sinh hoạt sẽ được cấp lều bạt, nước uống, thực phẩm, chăn màn, chất đốt, xuồng máy và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác.

Người bị thương nặng được hỗ trợ 5 triệu đồng, trường hợp tử vong hoặc không có người thân tổ chức mai táng được hỗ trợ 25 triệu đồng. Đối với nhà bị đổ sập, trôi hoàn toàn, mức hỗ trợ xây dựng lại là 40 triệu đồng/hộ; hộ phải di dời khẩn cấp được hỗ trợ 30 triệu đồng; nhà bị hư hỏng nặng được hỗ trợ sửa chữa 20 triệu đồng.

Trẻ em có cha mẹ chết hoặc mất tích, không còn người thân chăm sóc sẽ được hưởng chính sách trợ giúp xã hội theo quy định hiện hành. Trong trường hợp khẩn cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được quyền quyết định hỗ trợ tạm thời, bảo đảm chi trả kịp thời, đúng đối tượng, công khai và minh bạch.

Nếu thiếu nguồn lực, các xã, phường gửi đề nghị về Sở Y tế để tổng hợp, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, bổ sung kinh phí hỗ trợ.

Sở Y tế Đà Nẵng đề nghị các địa phương khẩn trương thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp, tuyệt đối không để người dân bị đói, rét, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống sau thiên tai./.