Đà Nẵng: Tàu thuyền khẩn trương vào tránh trú trước bão số 13

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 đang tiến vào vùng biển Trung Trung Bộ, hàng trăm tàu cá của ngư dân Đà Nẵng và các địa phương lân cận đã khẩn trương vào neo đậu an toàn tại âu thuyền Thọ Quang (phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) để tránh trú bão và triển khai các biện pháp chằng chống, bảo vệ phương tiện, sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu có thể xảy ra.

Theo Ban Quản lý âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, tính đến 7 giờ 30 sáng 6/11, toàn khu vực âu thuyền đã có 654 tàu thuyền vào neo đậu an toàn gồm 388 tàu Đà Nẵng, 77 tàu Quảng Ngãi, 15 tàu Quảng Trị, 48 tàu Thanh Hóa, 32 tàu Huế, 80 tàu Bình Định, 4 tàu Hà Tĩnh, 5 tàu Thành phố Hồ Chí Minh, 1 tàu Vĩnh Long, 2 tàu Gia Lai, 1 tàu Khánh Hòa, 1 tàu Đồng Tháp và 175 ghe nhỏ của ngư dân địa phương.

Từ sáng sớm, khu vực âu thuyền Thọ Quang tấp nập tàu thuyền ra vào, tiếng loa, tiếng máy xen lẫn lời nhắc nhau chằng buộc dây neo, sắp xếp vị trí tránh va đập. Lực lượng chức năng túc trực hướng dẫn các tàu vào đúng luồng, đảm bảo an toàn, trật tự.

Anh Nguyễn Văn Hậu (chủ tàu ĐNA 90135 TS, phường Sơn Trà) cho biết, ngay khi nghe tin bão mạnh lên và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đà Nẵng, anh cùng các thuyền viên đã khẩn trương thu lưới, trở về bờ trong đêm.

“Chúng tôi tranh thủ vào âu thuyền sớm để chọn vị trí neo đậu an toàn, chằng dây cẩn thận, gia cố thêm phao chắn và kiểm tra lại toàn bộ thiết bị trên tàu. Kinh nghiệm từ những đợt bão trước cho thấy, chỉ cần chủ quan một chút là có thể thiệt hại nặng nề,” anh Hậu chia sẻ.

Cùng chung tâm thế chủ động, ông Võ Bá Bình (chủ tàu cá QNA 91866 TS, thành phố Đà Nẵng) cho biết, sau khi cập cảng, ông và các thuyền viên tập trung gia cố mái che, neo tàu thành cụm và tắt toàn bộ thiết bị điện để đảm bảo an toàn.

Bão năm nay được dự báo có sức gió rất mạnh, nên chúng tôi tuyệt đối không rời tàu khi chưa có thông báo an toàn. Mỗi chủ tàu đều nhắc nhau phải chằng chống kỹ lưỡng để bảo vệ tài sản của mình và của cộng đồng ngư dân.

Hiện, Ban Quản lý âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang đã triển khai nhiều phương án đảm bảo an toàn cho tàu thuyền vào tránh trú bão; trong đó, đơn vị bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, phối hợp với biên phòng, công an và chính quyền địa phương để hướng dẫn tàu thuyền vào vị trí neo đậu hợp lý, không để xảy ra va chạm hoặc ùn ứ.

Hệ thống điện, chiếu sáng, loa thông tin và phương tiện cứu hộ đều được kiểm tra, sẵn sàng hoạt động khi cần thiết.

Ông Nguyễn Lại, Trưởng Ban Quản lý âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang cho rằng hiện công tác thống kê, rà soát tàu thuyền và kiểm soát ra vào đang được siết chặt.

Các lực lượng chức năng yêu cầu chủ tàu tuyệt đối không ra khơi, không neo đậu ngoài vùng cửa biển; đồng thời, khuyến cáo ngư dân thực hiện nghiêm hướng dẫn của cơ quan phòng chống thiên tai để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Trong bối cảnh bão số 13 có diễn biến phức tạp, sự chủ động của ngư dân cùng tinh thần trách nhiệm của các lực lượng chức năng tại âu thuyền Thọ Quang thể hiện quyết tâm cao của thành phố Đà Nẵng trong việc bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, giảm thiểu tối đa thiệt hại khi bão đổ bộ./.

Chính phủ yêu cầu bố trí lực lượng sẵn sàng ứng phó với bão số 13 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, ứng trực sẵn tại tất cả các địa bàn trọng yếu để sẵn sàng triển khai khi có tình huống xấu xảy ra.