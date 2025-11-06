Xã hội

Ứng phó với bão số 13: Người dân và tàu thuyền trên vùng biển Trường Sa an toàn

Người dân và tàu thuyền tại khu vực Trường Sa đã chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn trước bão số 13, với công tác chuẩn bị và cứu hộ kịp thời.

Phan Sáu
Các Trung tâm dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa bố trí sắp xếp bảo đảm an toàn cho tàu cá ngư dân vào tránh trú Bão số 13. (Ảnh: TTXVN phát)
Các Trung tâm dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa bố trí sắp xếp bảo đảm an toàn cho tàu cá ngư dân vào tránh trú Bão số 13. (Ảnh: TTXVN phát)

Trưa 6/11, lãnh đạo đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết bão số 13 (Kalmaegi) khi di chuyển vào đất liền đã gây nên gió to cấp 10 cho khu vực Bắc đặc khu Trường Sa, khiến một số cây xanh bị đổ, ngã.

Các tàu thuyền, nhà cửa và tài sản của người dân ở đặc khu Trường Sa hiện vẫn an toàn.

Từ 0-4 giờ sáng 6/11, ở đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa có gió to cấp 10. Đến 5 giờ sáng cùng ngày, gió giảm cấp.

Bão số 13 đã khiến cho một số cây xanh trên đảo bị đổ, gãy cành. Hiện tại, các lực lượng trên đảo đang triển khai công tác dọn dẹp, vệ sinh sau bão.

Tính đến 11 giờ trưa nay, thời tiết ở đặc khu Trường Sa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 biển động mạnh có sóng cao từ 4-6m.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn, từ đêm nay gió ở vùng biển Trường Sa sẽ giảm dần.

Hơn 300 tàu cá với trên 3.000 ngư dân tránh trú bão tại các đảo có âu tàu ở đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa, Đá Tây... hiện đều an toàn về người và tài sản, đảm bảo thực hiện nghiêm công tác neo đậu tránh trú bão cho đến khi hết bão số 13.

Trước đó, để ứng phó với bão số 13, quân, dân ở các đảo và ngư dân đang đánh bắt hải sản trên quần đảo Trường Sa đã chủ động các phương án tránh trú an toàn, gia cố nhà cửa, chằng néo phương tiện, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn; thực hiện duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên cập nhật, phát thông báo về tình hình thời tiết, mưa bão; đồng thời, tăng cường hỗ trợ ngư dân bằng việc cung cấp lương thực, nước ngọt, chăm sóc y tế, đảm bảo đời sống ổn định trong điều kiện bão có thể kéo dài.

Lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn luôn sẵn sàng cơ động khi có tình huống khẩn cấp, không để bị động, bất ngờ.

Theo báo cáo nhanh số 2 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa, tính đến thời điểm hiện tại, do chưa ảnh hưởng của bão số 13 nên tỉnh Khánh Hòa chưa ghi nhận thiệt hại nào về người và tài sản.

Các công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 13 vẫn đang được các sở, ngành đơn vị địa phương trong toàn tỉnh khẩn trương thực hiện theo Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND ngày 5/11 về việc chủ động phòng, tránh và ứng phó với bão Kalmaegi./.

