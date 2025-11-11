Huế chủ động ứng phó từ sớm từ xa đối với đợt mưa lớn mới

Ngày 11/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế ra công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua và chủ động phòng tránh, ứng phó mưa lớn, sạt lở đất.

Dự báo, tổng lượng mưa từ đêm 11-20/11 trên địa bàn thành phố Huế phổ biến 500-600mm, vùng núi 700-900mm, có nơi trên 1.000mm.

Đặc biệt, từ ngày 15-20/11 và những ngày cuối tháng 11/2025, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và sau đó được bổ sung mạnh hơn, kết hợp với nhiễu gió Đông trên cao nên trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, mưa lớn có khả năng gây ra lũ, lũ lụt, lũ quét và sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối. Nguy cơ cao gây ra ngập, ngập lụt ở vùng thấp trũng thuộc hạ lưu các sông trên toàn thành phố; mưa với cường suất lớn có thể gây ngập úng đô thị diện rộng toàn thành phố, đặc biệt là ở khu vực trung tâm thành phố.

Không khí lạnh tăng cường gây ra gió mạnh, sóng lớn trên biển gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động trên biển, vùng ven biển.

Để chủ động, sẵn sàng ứng phó với mưa lớn từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua, sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh; thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến mưa lớn trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động phòng tránh mưa lớn, sạt lở đất.

Thủ trưởng các đơn vị, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự theo nhiệm vụ đã phân công, chủ động tổ chức kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua; khẩn trương huy động lực lượng, cán bộ, nhân viên tham gia dọn vệ sinh khắc phục hậu quả mưa lũ; đồng thời tiếp tục theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến mưa lớn; chủ động rà soát phương án ứng phó mưa lớn sắp đến của ngành, lĩnh vực theo nhiệm vụ thẩm quyền được giao, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Thường xuyên thông báo cho chủ thuyền, thuyền trưởng được biết về gió mạnh trên biển để có kế hoạch sản xuất phù hợp.

Các xã, phường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó với mưa lớn; khẩn trương rà soát bổ sung phương án ứng phó đợt mưa lớn sắp đến; căn cứ cấp độ rủi ro và diễn biến thiên tai tại địa phương, quyết định sơ tán người dân ở những nơi nguy hiểm.

Các chủ đập, hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tiếp tục thực hiện nghiêm túc vận hành hồ chứa; rà soát xây dựng phương án vận hành, điều tiết cụ thể theo các kịch bản mưa dự báo; đặc biệt là đối với tình huống mưa lớn từ ngày 15-20/11, nhằm chủ động kế hoạch vận hành hợp lý, vừa bảo đảm an toàn hồ chứa vừa góp phần giảm lũ cho vùng hạ du.

Đợt mưa đặc biệt lớn tại thành phố Huế vào cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025, đã gây ra thiệt hại nặng nề về người, cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực với 15 người thiệt mạng, ước tính tổng thiệt hại ban đầu về kinh tế là trên 3.272 tỷ đồng./.

