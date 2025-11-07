Bản tin 60s ngày 7/11/2025 gồm những nội dung sau:

Huế chính thức khép lại đợt mưa lũ lịch sử kéo dài gần một tháng.

Miền Trung tan hoang sau bão Kalmaegi.

TP.HCM ngập sâu trong ngày triều cường đạt đỉnh khiến giao thông tê liệt.

Cửa hàng chụp ảnh thông tin sau vụ lộ clip nhạy cảm của khách hàng nữ.

Tiếp tục xuất hiện clip nữ sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh trường học ở TP.HCM.

Israel không kích miền Nam Liban, lo ngại xung đột leo thang trở lại.

Nga bác bỏ cáo buộc liên quan đến UAV xuất hiện trên không phận Bỉ.

Tổng thống Cameroon Paul Biya tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 8 ở tuổi 92./.