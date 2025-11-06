Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Quảng Ngãi chủ động di dời 3.600 người dân ven biển Sa Huỳnh để tránh bão

Sáng 6/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), cho biết địa phương đang khẩn trương di dời hơn 3.600 người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi trú bão an toàn trước khi bão số 13 đổ bộ.

Theo dõi VietnamPlus
Quảng Ngãi chủ động di dời 3.600 người dân ven biển Sa Huỳnh để tránh bão
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Bản tin 60s ngày 6/11/2025 gồm những nội dung sau:

Quảng Ngãi chủ động di dời 3.600 người dân ven biển Sa Huỳnh để tránh bão.

Cảnh báo bão Kalmaegi giật cấp 17, áp sát đất liền miền Trung.

Hé lộ loạt sản phẩm vi phạm của công ty ông Nguyễn Quốc Vũ trước khi bị bắt.

Bóc trần đường dây lập tài khoản ảo cho đối tác Campuchia để lừa đảo.

Báo động bạo lực học trò từ vụ nam sinh đâm và hất bạn ở Lào Cai.

Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Máy bay chở hàng Mỹ rơi một động cơ trước khi gặp nạn.

Campuchia dự kiến gửi một phần vàng dự trữ tại Trung Quốc./.

#Bão số 13 #bão Kalmaegi #mưa lớn #ngập lụt #hoàn lưu bão #di dời người dân tránh bão #Nguyễn Quốc Vũ #Đoàn Di Băng #sản phẩm kém chất lượng #tài khoản ảo #lừa đảo #bạo lực học đường #Mỹ thử tên lửa đạn đạo #Minuteman III #Trump #vũ khí hạt nhân #rơi máy bay #tai nạn hàng không #vàng #giá vàng

Podcast mới nhất