Huế ước tính thiệt hại trên 3.272 tỷ đồng do lũ lớn

Ngày 8/11, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế thông tin đợt mưa đặc biệt lớn từ ngày 25/10-3/11 đã gây ra thiệt hại nặng nề về người, cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực với 15 người thiệt mạng, ước tính tổng thiệt hại về kinh tế trên 3.272 tỷ đồng.

Về giáo dục, từ đầu mùa bão lụt đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có 4 đợt cho học sinh toàn thành phố nghỉ học để phòng tránh bão, lụt; riêng học sinh các vùng thấp trũng đã nghỉ học trên 10 ngày.

Theo thống kê ban đầu, thiệt hại toàn ngành giáo dục khoảng trên 18 tỷ đồng, tập trung chủ yếu bàn ghế tầng 1, sập tường rào, hệ thống phòng chống cháy, sách vở học sinh, vật dụng cá nhân bán trú học sinh.

Về y tế, có 47 cơ sở y tế bị ngập lụt, bao gồm: 35 cơ sở trạm y tế và 12 bệnh viện, trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế; tổng thiệt hại 7 tỷ đồng.

Về các điểm di tích bảo tồn, đoạn kè hồ ở lăng Tự Đức bị sạt lở khoảng 10m; hệ thống cột gỗ ở Trường lang Đại Cung Môn bị ngâm nước, nguy cơ ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình; sập một đoạn tường Hoàng Thành dài khoảng 15m phía đường Đặng Thái Thân.

Về nông nghiệp, hơn 600ha ngô và rau màu các loại bị ngập úng, 255ha cây ăn quả các loại bị ngập 255ha; giống lúa bị ngập ướt 326 tấn; 70,6 ha ruộng bị sạt lở, bồi lấp... Có 6 con trâu, 50 con bò, 35 con dê, 149 con lợn, 13.393 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Về thủy lợi, bờ biển đoạn qua tổ dân phố Hòa Duân, phường Thuận An bị sạt lở rất nặng với chiều dài 1km. Bờ biển xâm thực sâu vào đất liền từ 50÷70m, ảnh hưởng công trình hạ tầng thiết yếu, dịch vụ du lịch và nguy cơ mở cửa biển mới; đoạn bờ biển qua xã Vinh Lộc dài 2,0km, bờ biển xâm thực sâu vào đất liền từ 10÷30m, ảnh hưởng đường tỉnh lộ 21, công trình hạ tầng thiết yếu. Ngoài ra dọc bờ biển của thành phố có nhiều đoạn bị xâm thực với tổng chiều dài sạt lở khoảng 5,5km.

Nước lũ đã gây sạt lở bờ sông Hương, sông Bồ, sông Ô Lâu và các sông khác với tổng chiều dài hơn 10km, hơn 30km kênh mương, 30 đập tạm, đê bao nội đồng bị trôi, hàng chục trạm bơm bị ngập nước, sạt lở hư hỏng.

Liên quan đến đường giao thông, những thiệt hại trên các tuyến, công tác khắc phục của các Nhà thầu quản lý, bảo trì và đề xuất kế hoạch khắc phục nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường tỉnh với kinh phí 134 tỷ đồng.

Ngoài ra, hầu hết, các doanh nghiệp trên địa bàn các Khu công nghiệp đã chủ động cho công nhân nghỉ làm việc trong các ngày 28, 29, 30/10 để đảm bảo an toàn cho người lao động. Một số công ty phải tạm ngừng sản xuất.

Hiện thành phố Huế tiếp nhận hỗ trợ, với hơn 382 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 250 tỷ đồng để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp, ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.

Hiện nay, một số địa phương, tổ chức và các mạnh thường quân đã gửi thư tài trợ, đang hoàn thiện các thủ tục để chuyển kinh phí hỗ trợ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế, Sở Tài Chính tiếp tục cập nhật, rà soát.

Từ ngày 25/10 đến ngày 3/11 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, trên địa bàn thành phố Huế xảy ra mưa rất to, lượng mưa đo được vùng núi phổ biến từ 1.200-2.300mm, một số nơi cao hơn như đỉnh Bạch Mã 5.500mm, Khe Tre 2.818mm, Hương Sơn 2.645mm.

Mưa lớn gây 3 đợt lũ lớn trên các sông. Lũ lụt diện rộng trên địa bàn 32/40 xã, phường, kéo dài nhiều ngày./.

Nhịp sống bình thường dần trở lại tại Huế sau lũ Huế - thành phố xanh sạch đang dần trở lại với danh hiệu vốn có, đã đón khách trở lại sau những ngày bị gián đoạn bởi lũ lớn.