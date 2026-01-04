Thời tiết ngày 4/1: Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, vùng núi cao có nguy cơ băng giá

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 4/1, thời tiết trên cả nước phổ biến nhiều mây, một số nơi có mưa; khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại.

Trên biển, trong ngày và đêm 4/1, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao từ 3 đến 5 m.

Cùng thời gian trên, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 m.

Vùng biển từ Gia Lai đến Đắk Lắk, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Đông đặc khu Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao từ 3 đến 5 m.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 4/1, khu vực Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong ngày và đêm 5/1, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 m.

Vùng biển từ Đắk Lắk đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 5 m.

Rủi ro thiên tai trên biển cấp độ 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết cho các vùng ngày 4/1:

Tại Thủ đô Hà Nội

- Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, cao nhất 17-20 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại; vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

- Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 12 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ

- Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; nguy cơ băng giá tại các khu vực núi cao.

- Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C; nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

- Trời nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, phía Nam 19-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ

- Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, phía Nam có nơi 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

- Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; đêm và sáng sớm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Tại Nam Bộ

- Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, miền Đông có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong mưa dông.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C./.

Khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa diện rộng trong tháng 1 Trong tháng 1, các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa diện rộng, tổng lượng mưa tại các khu vực phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm.