Chủ động phòng, chống rét khi nhiệt độ giảm sâu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm 5/1, không khí lạnh được tăng cường mạnh và tiếp tục ảnh hưởng sâu rộng đến khu vực miền Bắc.

Do nằm trọn trong khối không khí lạnh tăng cường, thời tiết Hà Nội được dự báo rét đậm, có thời điểm rét hại, nền nhiệt duy trì ở mức thấp trong nhiều ngày liên tiếp.

Đợt rét kéo dài không chỉ tác động đến sinh hoạt thường ngày của người dân mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ, học sinh và người lao động làm việc ngoài trời.

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, cùng với việc chủ động phòng, chống rét của người dân, các sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã sớm triển khai nhiều phương án ứng phó nhằm giảm thiểu tác động của rét đậm, rét hại.

Đảm bảo sức khỏe cho học sinh

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố được yêu cầu triển khai nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học; chủ động các biện pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh khi thời tiết chuyển rét.

Cùng với đó, các nhà trường cần linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học, hạn chế tổ chức các hoạt động ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại, bảo đảm an toàn cho học sinh ở các cấp học.

Theo ghi nhận, nhiều trường học ở Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống rét để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh. Bên cạnh việc theo dõi sát diễn biến thời tiết, linh hoạt điều chỉnh hoạt động, các trường cũng tăng cường biện pháp giữ ấm cho học sinh, bảo đảm an toàn sức khỏe, đặc biệt đối với học sinh mầm non và tiểu học.

Tại Trường Mầm non Quan Hoa (phường Nghĩa Đô, Hà Nội), công tác phòng, chống rét cho trẻ được nhà trường triển khai đồng bộ, trong đó đặc biệt chú trọng đến chế độ dinh dưỡng và việc giữ ấm thức ăn cho trẻ.

Nhà trường chủ động xây dựng thực đơn phù hợp với điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại, bảo đảm cân đối các nhóm chất, tăng cường các món ăn nóng, giàu năng lượng, dễ tiêu hóa nhằm nâng cao sức đề kháng cho trẻ.

Cùng với đó, quy trình chế biến, bảo quản và phục vụ bữa ăn được siết chặt, bảo đảm thức ăn luôn được giữ ấm khi đến tay trẻ, hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo bà Vũ Thị Kiều Nga, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quan Hoa, trẻ mầm non là đối tượng có sức đề kháng còn non nớt, rất dễ mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hóa khi thời tiết chuyển rét. Nhà trường xác định bữa ăn không chỉ bảo đảm đủ chất mà còn phải bảo đảm ấm nóng, phù hợp với thời tiết.

Trong những ngày giá rét, trường tăng cường các món ăn nóng, thường xuyên kiểm tra nhiệt độ thức ăn trước khi phục vụ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với giáo viên để theo dõi sức khỏe từng trẻ, kịp thời điều chỉnh chế độ chăm sóc khi cần thiết.

Còn tại Trường Trung học cơ sở Nam Phương Tiến B (xã Xuân Mai, Hà Nội), trước diễn biến rét đậm, rét hại, nhà trường đã chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm sức khỏe cho học sinh, đặc biệt chú trọng đến sự phối hợp chặt chẽ với gia đình.

Học sinh trung học cơ sở ở khu vực nông thôn thường có thời gian di chuyển đến trường trong điều kiện thời tiết lạnh, vì vậy việc nhắc nhở học sinh giữ ấm, ăn uống đầy đủ chất và sinh hoạt hợp lý được nhà trường coi là giải pháp quan trọng.

Bà Phạm Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nam Phương Tiến B cho biết: "Nhà trường thường xuyên trao đổi với phụ huynh để cùng nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm, chú ý chế độ dinh dưỡng trong những ngày rét. Tại trường, chúng tôi điều chỉnh kế hoạch hoạt động, hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời khi nhiệt độ xuống thấp, đồng thời tăng cường theo dõi sức khỏe học sinh để kịp thời hỗ trợ khi có biểu hiện bất thường.”

Thắp đèn chống rét cho đàn vật nuôi. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Khuyến cáo y tế bảo vệ sức khỏe

Để đảm bảo sức khỏe của người dân, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại bảo vệ sức khỏe người dân.

Trong đó, các trạm y tế xã, phường được yêu cầu phổ biến hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa lạnh cho cộng đồng và người lao động cho cán bộ y tế các cấp, nhất là tuyến y tế cơ sở để có thể tuyên truyền và tư vấn cho mọi người dân trên địa bàn; đồng thời tổ chức truyền thông, phổ biến, hướng dẫn các biện pháp dự phòng chăm sóc sức khỏe mùa lạnh cho người dân bằng nhiều hình thức phù hợp và có hiệu quả...

Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các bệnh viện trong và ngoài công lập trên địa bàn thành phố rà soát, đảm bảo bố trí đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu, đủ giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp; tổ chức khám, chữa bệnh cho người dân, bảo đảm phòng, chống rét cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội là đầu mối, thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị trong quá trình triển khai; thực hiện tổng hợp, thống kê, báo cáo khi có yêu cầu.

Theo khuyến cáo của ngành Y tế, người dân nên hạn chế ra ngoài khi thời tiết quá lạnh và có gió mạnh, đặc biệt trong khoảng thời gian từ đêm muộn đến sáng sớm.

Khi buộc phải ra ngoài, người dân cần mặc quần áo ấm có khả năng chắn gió để giữ nhiệt cho cơ thể. Đồng thời, việc giữ cơ thể luôn khô ráo, tránh ẩm ướt, nhất là vùng cổ, tay và chân, cũng góp phần hạn chế nguy cơ mắc các bệnh do cảm lạnh.

Bên cạnh đó, người dân cần tránh tiếp xúc với khói thuốc, khói bếp than và hạn chế sử dụng rượu bia, đặc biệt tại các khu vực miền núi, bởi rượu bia có thể làm co thắt mạch máu, gây tăng huyết áp và làm tăng nguy cơ đột quỵ, thậm chí tử vong.

Các đồ uống chứa chất kích thích như cafein cũng nên được hạn chế trong thời tiết lạnh. Ngoài ra, người dân cũng không nên tắm khuya sau 22 giờ, không tắm quá lâu hoặc tắm tại nơi không kín gió để tránh nguy cơ sốc nhiệt, thay vào đó, nên sử dụng nước ấm để tắm và vệ sinh thân thể.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý cũng là yếu tố không thể thiếu giúp cơ thể chống chịu với giá rét. Người lao động nặng, người cao tuổi và trẻ em, cần tăng cường năng lượng và các vi chất, đặc biệt là vitamin A và C, nhằm nâng cao sức đề kháng.

Người dân cũng nên tránh ăn uống đồ lạnh hoặc thức ăn vừa lấy từ tủ lạnh ra để hạn chế nguy cơ nhiễm lạnh. Đối với những người đã được chẩn đoán mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, bệnh tim mạch, bệnh hô hấp hay cơ xương khớp, việc tuân thủ điều trị, dùng thuốc đúng hướng dẫn của bác sỹ, kết hợp chế độ vận động và dinh dưỡng phù hợp là hết sức cần thiết.

Song song với đó, rèn luyện thân thể và tập luyện thể thao thường xuyên giúp làm ấm cơ thể, nâng cao sức đề kháng và khả năng thích nghi với điều kiện thời tiết lạnh.

Những người phải làm việc trong thời tiết lạnh, đặc biệt là lao động ngoài trời hoặc trong môi trường ẩm ướt, cần giữ ấm cơ thể, làm việc với cường độ phù hợp, đảm bảo tay chân và quần áo luôn khô ráo.

Trong những ngày mưa rét, người lao động cần sử dụng đầy đủ đồ bảo hộ lao động chống nước, giày ủng ấm, áo mưa, mũ và găng tay để hạn chế mất nhiệt.

Đặc biệt, theo khuyến cáo của ngành Y tế Hà Nội, để phòng tránh nguy cơ nhiễm độc khí CO trong nhà, người dân tuyệt đối không sử dụng than củi, than tổ ong để đốt hoặc sưởi ấm trong phòng kín.

Trường hợp thời tiết quá lạnh buộc phải sử dụng than trong thời gian ngắn, cần mở hé cửa để đảm bảo thông khí, chỉ sưởi khi mọi người còn thức và không sử dụng qua đêm trong phòng đóng kín.

Khi sử dụng các thiết bị sưởi ấm bằng điện, cần đảm bảo an toàn, không đặt các thiết bị sưởi bức xạ hồng ngoại quá gần trẻ nhỏ và người cao tuổi để tránh nguy cơ khô da, bỏng hoặc cháy nổ.../.

