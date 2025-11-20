Xã hội

Quảng Trị: Hai người nguy kịch do đốt than củi sưởi ấm

Chiều 20/11, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa cấp cứu hai người ngộ độc khí CO trong tình trạng nguy kịch do đốt than củi để sưởi ấm trong lúc ngủ.

Hai chị em bị ngộ độc khí được Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị cấp cứu. (Nguồn: Tuổi Trẻ)
Hai chị em bị ngộ độc khí được Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị cấp cứu. (Nguồn: Tuổi Trẻ)

Trước đó sáng cùng ngày, hai chị em họ là N.T.V và N.T.N, trú cùng xã Nam Gianh, được người dân phát hiện ngất lịm trong nhà. Cả hai sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, co cứng tay chân, đại tiểu tiện không tự chủ.

Ngay sau khi tiếp nhận, hai nạn nhân đã được các y, bác sỹ đặt nội khí quản, thở máy, điều trị qua cơn nguy kịch. Trong ngày, hai nạn nhân đã được chuyển tuyến trên để điều trị tiếp.

Được biết, khí CO (hay carbon monoxide) là một loại khí độc không màu, không mùi và không vị, được hình thành từ sự cháy không hoàn toàn của nhiên liệu chứa carbon.

Khí này có thể gây nguy hiểm vì người tiếp xúc khó nhận diện được sự có mặt của nó, nếu hít phải nồng độ cao sẽ gây ngộ độc, tổn thương phổi và có thể dẫn đến tử vong do cản trở khả năng vận chuyển oxy của máu.

Các ngành chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt than củi để sưởi ấm trong phòng kín vì dễ gây ngộ độc khí CO, hôn mê hoặc tử vong.

Khi trời lạnh, người dân nên dùng các thiết bị sưởi an toàn, thoáng khí. Nếu có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, khó thở ở nơi có đốt than, cần nhanh chóng ra ngoài thoáng khí và gọi cấp cứu ngay.../.

