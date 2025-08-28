Xã hội

Hà Tĩnh: 2 người tử vong, 2 trẻ em bất tỉnh nghi do ngạt khí từ máy phát điện

Khi phát hiện quán bánh canh Thiện Mập (thôn Trần Phú, xã Thiên Cầm) có mùi khí CO, người dân phá cửa quán, phát hiện 2 vợ chồng chủ quán đã tử vong, 2 trẻ em bất tỉnh.

Hoàng Ngà
Nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)
Nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh, sáng 28/8, người dân phát hiện tại quán bánh canh ở thôn Trần Phú, xã Thiên Cầm có 2 người tử vong, 2 trẻ em bất tỉnh.

Cụ thể, sáng cùng ngày, khi thấy quán bánh canh Thiện Mập (thôn Trần Phú, xã Thiên Cầm) không hoạt động, người dân địa phương đã đến gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời.

Khi phát hiện có mùi khí CO, người dân phá cửa quán, phát hiện 2 vợ chồng chủ quán đã tử vong, 2 trẻ em bất tỉnh.

Ngay sau đó, người dân đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời đưa 2 trẻ em đi cấp cứu. Khi phá cửa quán ăn, người dân cũng phát hiện một máy phát điện phía trong.

Nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 5, toàn xã Thiên Cầm bị mất điện, nhiều hộ dân trong xã đã dùng máy phát điện để duy trì sinh hoạt.

Trước đó, vào ngày 26/8, do ảnh hưởng của bão số 5, hai người trú ở xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) sử dụng máy phát điện để dùng quạt, đèn chiếu sáng, bị ngạt khí, phải nhập viện cấp cứu.

Theo khuyến cáo của ngành chức năng, nếu sử dụng máy phát điện không đúng cách có thể khiến nạn nhân bị ngộ độc khí, hôn mê, thậm chí tử vong.

Khi mua máy phát điện, các gia đình nên chọn loại có hiệu suất biến đổi năng lượng cao để tiêu thụ tốt số xăng dầu đưa vào, biến nó thành điện thay vì khí thải độc hại.

Người dân đặt máy phát điện ở nơi thoáng khí, tuyệt đối không để trong phòng kín, nhỏ, chật hẹp./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ngạt khí #Máy phát điện #Cơn bão Hà Tĩnh
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình Tượng Bác Hồ. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Lễ khánh thành công trình tượng Bác Hồ tại Đà Nẵng

Đây sẽ là địa chỉ văn hóa đặc sắc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy tinh thần hiếu học, thúc đẩy phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thái Nguyên - 80 năm xây dựng, khát vọng phát triển chủ đề của tỉnh Thái Nguyên tham gia Triển lãm quốc gia về thành tựu kinh tế-xã hội tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia.

Thái Nguyên - 80 năm xây dựng, khát vọng phát triển

Thái Nguyên tham gia triển lãm với 2 không gian trưng bày chính, được đầu tư công phu, nhằm tạo dấu ấn mạnh mẽ, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo gắn với truyền thống văn hóa đặc sắc của địa phương.

Đông đảo người Việt tại các bang ở Malaysia tham gia sự kiện tại Kuala Lumpur. (Ảnh: Viên Luyến/TTXVN)

80 năm Quốc khánh: Xúc động lễ kỷ niệm tại Malaysia

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh trong không khí trang trọng và ấm cúng, quy tụ đông đảo quan khách quốc tế và kiều bào, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tinh thần Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới.