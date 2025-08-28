Hà Tĩnh: 2 người tử vong, 2 trẻ em bất tỉnh nghi do ngạt khí từ máy phát điện

Thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh, sáng 28/8, người dân phát hiện tại quán bánh canh ở thôn Trần Phú, xã Thiên Cầm có 2 người tử vong, 2 trẻ em bất tỉnh.

Cụ thể, sáng cùng ngày, khi thấy quán bánh canh Thiện Mập (thôn Trần Phú, xã Thiên Cầm) không hoạt động, người dân địa phương đã đến gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời.

Khi phát hiện có mùi khí CO, người dân phá cửa quán, phát hiện 2 vợ chồng chủ quán đã tử vong, 2 trẻ em bất tỉnh.

Ngay sau đó, người dân đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời đưa 2 trẻ em đi cấp cứu. Khi phá cửa quán ăn, người dân cũng phát hiện một máy phát điện phía trong.

Nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 5, toàn xã Thiên Cầm bị mất điện, nhiều hộ dân trong xã đã dùng máy phát điện để duy trì sinh hoạt.

Trước đó, vào ngày 26/8, do ảnh hưởng của bão số 5, hai người trú ở xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) sử dụng máy phát điện để dùng quạt, đèn chiếu sáng, bị ngạt khí, phải nhập viện cấp cứu.

Theo khuyến cáo của ngành chức năng, nếu sử dụng máy phát điện không đúng cách có thể khiến nạn nhân bị ngộ độc khí, hôn mê, thậm chí tử vong.

Khi mua máy phát điện, các gia đình nên chọn loại có hiệu suất biến đổi năng lượng cao để tiêu thụ tốt số xăng dầu đưa vào, biến nó thành điện thay vì khí thải độc hại.

Người dân đặt máy phát điện ở nơi thoáng khí, tuyệt đối không để trong phòng kín, nhỏ, chật hẹp./.

