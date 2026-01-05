Vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 5 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ. Ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rải rác, nhiệt độ giảm 3-6 độ C. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm, rét hại

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, chiều tối và đêm 5/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.Khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi Bắc Bộ từ 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối; Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 10-13 độ C.

Khu vực Hà Nội, đêm 5/1 có mưa nhỏ vài nơi, sau không mưa. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-13 độ C.

"Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối 5/1, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Để ứng phó với không khí lạnh tăng cường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến gió mùa Đông Bắc, tình hình rét và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh; rà soát phương án ứng phó với rét; hướng dẫn bảo đảm sức khỏe cho người dân, khuyến cáo không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.

Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu, cây trồng khác...

Gió giật mạnh và sóng cao trên nhiều vùng biển

Trên biển, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 2,5-3,5m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc cấp 6, từ ngày 6/01 có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng cao 4-6m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và khu vực giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-5m, biển động.

Ngoài ra, đêm 5 và ngày 6/1, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo, đêm 6 và ngày 7/1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-6m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk, khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 3-5m, biển động. Đêm 6/1, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2,5-3,5m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng cao cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Thời tiết các khu vực đêm 5/1, ngày 6/1

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C, có nơi trên 18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 9-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C, vùng núi 12-15 độ C.

Thành phố Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất14-16 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa - Huế, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, trời lạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, phía Nam 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 18-20 độ C, phía Nam 21-24 độ C.

Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C; phía Nam có 25-28 độ C.

Cao Nguyên Trung Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

