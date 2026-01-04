Mỹ: Mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập úng nghiêm trọng tại bang California

Ngày 3/1, mưa lớn kết hợp triều cường được cho là mạnh nhất trong 20 năm đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực phía Bắc bang California (Mỹ), khiến hoạt động giao thông trên nhiều tuyến đường bị gián đoạn và nhiều người mắc kẹt trong ôtô.

Theo Trung sỹ Michael Dobbins thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Marin, các tuyến đường dài khoảng 20 km từ khu vực Sausalito đến San Rafael đã bị ngập sâu sau khi mưa xối xả trút xuống đúng thời điểm xuất hiện “Thủy triều vua” dâng cao nhất trong hơn 2 thập kỷ.

Lực lượng chức năng được triển khai khẩn cấp để giải cứu nhiều phương tiện mắc kẹt trong dòng nước dâng cao từ 1,1-1,2 mét.

Trước tình hình trên, chính quyền các cộng đồng phía Bắc thành phố San Francisco khuyến cáo người dân ở yên trong nhà cho đến khi nước rút.

Trong khi đó, Cơ quan Thời tiết Quốc gia (NWS) Mỹ ban hành cảnh báo lũ lụt đến chiều 3/1 theo giờ địa phương và duy trì các khuyến cáo an toàn đến chiều 4/1 đối với khu vực San Francisco.

Tại hạt Santa Barbara, hoạt động giao thông trên nhiều tuyến đường cũng bị gián đoạn do ngập lụt. Một tuyến đường cao tốc huyết mạch gần thành phố Goleta đã bị chặn do nhiều vụ lở đất. Văn phòng Cảnh sát trưởng của hạt xác nhận 1 nam giới đã tử vong do nước cuốn trong cơn bão.

NWS dự báo những đợt mưa liên tiếp sẽ tiếp tục trút xuống bang California vào hai ngày đầu tuần tới.

Hiện tượng “Thủy triều vua” xảy ra khi Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất cùng nằm trên một đường thẳng, đồng thời Mặt Trăng tiến tới vị trí gần Trái Đất nhất. Điều này tạo ra lực hấp dẫn cực lớn, khiến mực nước biển dâng cao bất thường./.

