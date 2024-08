Bão nhiệt đới Debby gây mưa lớn kỷ lục và lũ quét tại nhiều khu vực ở Mỹ

Ngập lụt do ảnh hưởng của bão Debby tại bang Florida (Mỹ), ngày 4/8/2024. (Ảnh: AP/TTXVN)

Bão nhiệt đới Debby ngày 5/8 đã đổ bộ dọc theo bờ biển Vịnh Florida (Đông Nam nước Mỹ) mang theo lượng mưa lớn kỷ lục lên tới 76cm, gây ra lũ quét tại nhiều khu vực, đồng thời khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Sarasota - thành phố biển được nhiều du khách yêu thích - là một trong số những địa điểm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt lũ lụt này. Sở Cảnh sát Sarasota cho biết khoảng 500 người đã được giải cứu khỏi những ngôi nhà bị ngập nước.

Tại khu vực Manatee (phía Bắc Sarasota), 186 người đã được cứu hộ.

Bà Jodie Fiske - Giám đốc An toàn Công cộng khu vực Manatee - chia sẻ: "Chúng tôi đang phải đối mặt với một tình hình thời tiết chưa từng có do bão Debby mang lại. Sự an toàn của cư dân là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để ứng phó hiệu quả cuộc khủng hoảng này."

Tình trạng khẩn cấp về lũ quét đã được ban bố tại khu vực Lake City, nơi lượng mưa lên tới 30,5cm và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng thêm.

Thống đốc Ron DeSantis cảnh báo rằng bang Florida vẫn đứng trước nhiều nguy cơ trong tuần tới khi nước từ các tuyến đường thủy ở phía Bắc đạt đỉnh và tràn xuống phía Nam.

Theo Thống đốc DeSantis, khoảng 250.000 cư dân tại Florida đã bị cắt điện sinh hoạt. Ông DeSantis cũng đã triển khai 3.000 nhân sự thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại bang này để hỗ trợ ứng phó bão Debby.

Theo Trung tâm Bão Quốc gia (NHC), bão Debby dự kiến sẽ tới Georgia trước khi di chuyển ra xa bờ và tiến gần đến bờ biển Nam Carolina trong ngày 8/8.

Cảnh báo mưa lớn vẫn đang được đặt ở mức cao nhất. Giám đốc NHC Michael Brennan cho biết: "Điều này sẽ dẫn đến một trận mưa cực lớn kéo dài, có khả năng gây lũ lụt nghiêm trọng trên khắp các vùng ven biển của Georgia, South Carolina, thậm chí lan rộng đến North Carolina."

Cảnh báo về triều cường - báo hiệu tình trạng ngập lụt đe dọa tính mạng người dân do nước dâng cao - đang có hiệu lực ở một số khu vực thuộc bang Georgia, Nam Carolina và Bắc Carolina.

Lệnh sơ tán bắt buộc đã được ban hành cho một phần của khu vực Citrus, thuộc bang Florida, trong khi tám khu vực khác được áp đặt lệnh sơ tán tự nguyện.

Thống đốc Georgia và Nam Carolina đã ban bố tình trạng khẩn cấp từ trước khi bão Debby ập đến.

Tổng thống Joe Biden cũng đã ban bố tình tình trạng khẩn cấp tại Florida và Georgia, theo đó cho phép đẩy nhanh công tác viện trợ tại hai bang này.

Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu có thể đang thúc đẩy quá trình hình thành những cơn bão cường độ lớn.

Hồi tháng trước, ít nhất 18 người đã thiệt mạng khi cơn bão mạnh Beryl quét qua khu vực Caribe trước khi đổ bộ các bang Texas và Louisiana ở miền Nam nước Mỹ./.

