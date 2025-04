Hà mã ở khu bảo tồn thiên nhiên cổ nhất châu Phi chết hàng loạt vì bệnh than

Vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 60 mm. Đông Nam Bộ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.