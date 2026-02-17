Thời tiết ngày mùng 1 Tết: Miền Bắc chuyển mưa rét, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 17/2 (sáng mùng 1 Tết), bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ.

Khoảng chiều tối và đêm không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 17-19/2 (từ đêm mùng 1 đến mùng 3 Tết) trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Thủ đô Hà Nội từ ngày 17/2 (ngày mùng 1 Tết) đến ngày 19/2 (ngày mùng 3 Tết) có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ đêm 17-19/2 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17-19 độ C.

Trên biển, ngày 17/2, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5-6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

Thời tiết cụ thể các khu vực ngày 17/2: Tây Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc có mây, mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Riêng khu vực Tây Bắc có nơi 27-30 độ C, có điểm trên 30 độ C.Đông Bắc Bộ cũng có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; cao nhất từ 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C, cao nhất từ 21-23 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C./.

