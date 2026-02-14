Thời tiết ngày 14/2: Nhiều khu vực trong cả nước trời có nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày Lễ tình yêu (Valentine's Day), nhiều khu vực trong cả nước ngày trời nắng.

Riêng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì trạng thái có sương mù, trời rét về đêm và sáng sớm. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 14/2:

- Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, sáng sớm và đêm trời rét. trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, sương mù và sương mù, sáng sớm và đêm trời rét, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

- Thành phố Hà Nội sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, sương mù và sương mù, sáng sớm và đêm trời rét, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

- Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, sáng sớm và đêm trời rét, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

- Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

- Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

- Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

- Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Đối với khu vực chịu ảnh hưởng của rét, ngành y tế khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài khi thời tiết quá lạnh và có gió mạnh, đặc biệt trong khoảng thời gian từ đêm muộn đến sáng sớm.

Khi buộc phải ra ngoài, người dân cần mặc quần áo ấm có khả năng chắn gió để giữ nhiệt cho cơ thể. Đồng thời, việc giữ cơ thể luôn khô ráo, tránh ẩm ướt, nhất là vùng cổ, tay và chân, cũng góp phần hạn chế nguy cơ mắc các bệnh do cảm lạnh.

Với các hiện tượng mưa dông, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cảnh báo, hiện tượng dông, lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh tiềm ẩn mạnh nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Người dân lưu ý theo dõi chặt chẽ cảnh báo trên các phương tiện truyền thông để có biện pháp đề phòng thiệt hại do dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh gây ra./.

