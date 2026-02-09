Nam Bộ chủ động ứng phó triều cường, xâm nhập mặn dịp Tết Bính Ngọ

Theo dự báo của các cơ quan khí tượng thủy văn, khu vực Nam Bộ sẽ xuất hiện triều cường trong thời gian nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14-22/2).

Với các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long, triều cường diễn biến phức tạp làm gia tăng nguy cơ ngập úng và xâm nhập mặn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Đông Nam Bộ đề phòng triều cường gây ngập dịp Tết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, giai đoạn trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, từ ngày 10-13/2 (22-26 tháng Chạp), khu vực Nam Bộ thời tiết nhiều mây về đêm và sáng sớm, có sương mù và sương mù nhẹ.

Ban ngày trời nắng, không xảy ra nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông trái mùa cục bộ trong thời gian chiều và đêm các ngày 10-11/2 (23-24 tháng Chạp).

Trong những ngày nghỉ Tết chính thức, khu vực Nam Bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông trái mùa cục bộ ở vài nơi trong thời gian từ ngày 18-22/2 (mùng 2 đến mùng 6 Tết), chưa có dấu hiệu xuất hiện nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-34 độ C.

Đáng chú ý tại các tỉnh Đông Nam Bộ, từ ngày 14-22/2 sẽ xuất hiện triều cường (trọng tâm từ 18-22/2, tức mùng 2-6 Tết), gây ngập úng một số vùng trũng, thấp ở ven biển, ven sông, ảnh hưởng đến giao thông đi lại, khu dân cư ven sông.

Người dân xã Chợ Lách, Vĩnh Long, tự gia cố bờ bao ứng phó triều cường. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, giai đoạn từ ngày 8-18/2 thời tiết phổ biến hanh khô, độ ẩm giảm, đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ.

Ngành chức năng cũng lưu ý trong thời điểm này một số ngày có tiết trời lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng mạnh, nên sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Xâm nhập mặn tăng dần tại Đồng bằng sông Cửu Long

Theo Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, tiềm năng nguồn nước về Đồng bằng sông Cửu Long trong mùa kiệt 2025-2026 đều ở mức bằng hoặc cao hơn trung bình nhiều năm, vì vậy vấn đề an ninh nguồn nước về đồng bằng qua Kratie (Campuchia) trong tháng 2/2026 được xem là có nhiều thuận lợi.

Tần suất dòng chảy về đồng bằng ở tháng 2 vào khoảng 10%, thuộc nhóm nhiều nước, vượt mức đảm bảo cấp nước của các hệ thống thủy lợi (75-85%).

Tuy nhiên, hơn 95% nguồn nước đến từ bên ngoài lãnh thổ và phụ thuộc vào vận hành của các thủy điện trên lưu vực. Tích nước ở các thủy điện trên lưu vực Mê Công hiện cao hơn so với cùng thời kỳ các năm 2024 và 2025 từ 12,69 tỷ m và 1,37 tỷ m.

Vận hành hợp lý các hồ này sẽ tạo thêm thuận lợi cho sản xuất trên đồng bằng trong mùa kiệt. Ngược lại, vận hành tích nước bất thường có thể gây ra các tác động bất lợi, gây khó khăn về nước ở một số thời đoạn từ tháng 2-4.

Hệ thống cống giúp ngăn mặn, trữ ngọt, giúp giảm thiểu tác động do hạn hán và xâm nhập mặn. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Thông tin từ Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, với tình hình nguồn nước đến Kratie như dự báo, các hồ thủy điện vận hành xả nước bình thường trong trường hợp bất lợi có thể gây khó khăn về nước ở một số thời đoạn ngắn từ tháng 2-4. Với mức lưu lượng về theo kịch bản thấp, an ninh nguồn nước sẽ bị đe dọa do xâm nhập mặn vào sâu.

Theo ghi nhận của các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cùng với triều cường, xâm nhập mặn trên các sông chính trong khu vực đồng bằng đang tăng dần từ đầu tháng 2 đến nay.

Dự báo thời kỳ mặn cao nhất ở giai đoạn cuối tháng 2-4 với ranh giới mặn 4g/l từ 40-55km từ cửa sông, tiềm ẩn rủi ro đối với sản xuất nông nghiệp, nhất là cây ăn trái và nguồn nước sinh hoạt của người dân một số địa phương trong vùng.

Ngành chức năng khuyến nghị mặc dù nguồn nước cơ bản đảm bảo cấp nước đủ diện tích theo kế hoạch sản xuất của các địa phương, tuy nhiên, dòng chảy mùa kiệt có thể tăng hoặc giảm bất thường từng thời đoạn, phụ thuộc vào sự vận hành thuỷ điện trên lưu vực, vì vậy để đảm bảo an toàn cho sản xuất, các địa phương cần chủ động các giải pháp ứng phó hạn mặn phù hợp với điều kiện của vùng.

Để đề phòng các tác động bất lợi của triều cường và xâm nhập mặn, các địa phương theo dõi cập nhật các bản tin, vận hành hợp lý các công trình thủy lợi, chủ động tích trữ nước và kiểm soát mặn hợp lý.

Các địa phương ven biển chủ động vận hành hợp lý các công trình kiểm soát mặn và tích trữ nước đảm bảo nguồn nước sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Trong tháng 2/2026, vùng thượng Đồng bằng sông Cửu Long có nguồn nước đủ. Địa bàn vùng núi Tịnh Biên, Tri Tôn (tỉnh An Giang) chủ động tích nước và sử dụng nước tiết kiệm.

Với vùng giữa Đồng bằng sông Cửu Long, nguồn nước đảm bảo sản xuất đủ diện tích theo kế hoạch; vùng giáp ranh mặn-lợ chủ động tích trữ nước, đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất trong vụ đông xuân.

Tại vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long, xâm nhập mặn giảm vào các ngày 10-12/2, thuận lợi cho việc lấy nước ở các vùng ven biển, các hệ thống thủy lợi ven biển như vùng Gò Công (tỉnh Đồng Tháp), cù lao Bảo và cù lao An Hóa (tỉnh Vĩnh Long), vùng ven biển thuộc hệ thống Nam Măng Thít (tỉnh Vĩnh Long) và hệ thống Long Phú-Tiếp Nhật cần chủ động tích trữ nước hợp lý và sử dụng nước tiết kiệm, đặc biệt là tại các vùng ăn trái thuộc Châu Thành, Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc-Mỏ Cày Nam tỉnh Vĩnh Long; vùng Kế Sách-thành phố Cần Thơ đảm bảo nguồn nước cho sản xuất./.

