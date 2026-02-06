Môi trường

Động đất có độ lớn 6,0 làm rung chuyển đảo Java của Indonesia

Trận động đất xảy ra vào khoảng 1h sáng 6/2 với độ sâu chấn tiêu 10km; tâm chấn của động đất được xác định ở tọa độ 9,09 độ vĩ Nam và 111,17 độ kinh Đông.

Phương Oanh
Ảnh minh họa. (Nguồn: Freepik)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Freepik)

Đêm qua theo giờ Việt Nam, một trận động đất có độ lớn 6,0 đã làm rung chuyển khu vực phía Nam đảo Java của Indonesia.

Theo thông báo từ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ), động đất xảy ra vào khoảng 1h sáng với độ sâu chấn tiêu 10km. Tâm chấn của động đất được xác định ở tọa độ 9,09 độ vĩ Nam và 111,17 độ kinh Đông.

Hiện chưa ghi nhận thiệt hại hay thương vong sau động đất. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương theo dõi và đánh giá tình hình.

Indonesia nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, khu vực có hoạt động địa chấn rất mạnh do là nơi va chạm của các mảng kiến tạo vỏ Trái Đất.

Dữ liệu của Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cho thấy trong năm ngoái tại nước này đã xảy ra tổng cộng 43.439 trận động đất, cho thấy vị trí đặc biệt của Indonesia nằm trên một trong những vành đai kiến tạo hoạt động mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, phần lớn trong số này là các trận động đất cường độ nhỏ.

Trong quá khứ, Indonesia từng trải qua nhiều thảm họa động đất lớn, trong đó có trận động đất độ lớn 7,5 xảy ra năm 2018 tại Palu, Sulawesi, kéo theo sóng thần khiến hơn 2.200 người thiệt mạng.

Trước đó, năm 2004, trận động đất có độ lớn 9,1 ở ngoài khơi tỉnh Aceh cũng đã gây ra đợt sóng thần chết chóc nhất trong lịch sử, cướp đi sinh mạng của hơn 170.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)
#động đất #sóng thần Indonesia
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Chiến sỹ trồng rau xanh ngắn ngày tại các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: TTXVN phát)

Rạng rỡ sắc xanh tại đặc khu Trường Sa

Trường Sa xanh làm dịu đi cái khắc nghiệt của thiên nhiên; tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên đảo yên tâm bám biển, giữ vững tay súng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Chiến dịch Quang Trung: Những mái nhà được dựng bằng lòng người

Chiến dịch Quang Trung: Những mái nhà được dựng bằng lòng người

Mỗi viên gạch là một hy vọng. Mỗi mái nhà là một câu chuyện về sự hồi sinh. Video clip của phóng viên VietnamPlus là câu chuyện được kể lại bằng dữ liệu, bằng những hình ảnh khắc nghiệt đến quặn thắt nhưng cũng đầy lắng đọng về những ngày mưa bão lịch sử, để ghi nhớ một giai đoạn đặc biệt – nơi mà giữa hoang tàn, tình người và niềm tin được thắp sáng.