Động đất có độ lớn 6,0 làm rung chuyển đảo Java của Indonesia

Đêm qua theo giờ Việt Nam, một trận động đất có độ lớn 6,0 đã làm rung chuyển khu vực phía Nam đảo Java của Indonesia.

Theo thông báo từ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ), động đất xảy ra vào khoảng 1h sáng với độ sâu chấn tiêu 10km. Tâm chấn của động đất được xác định ở tọa độ 9,09 độ vĩ Nam và 111,17 độ kinh Đông.

Hiện chưa ghi nhận thiệt hại hay thương vong sau động đất. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương theo dõi và đánh giá tình hình.

Indonesia nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, khu vực có hoạt động địa chấn rất mạnh do là nơi va chạm của các mảng kiến tạo vỏ Trái Đất.

Dữ liệu của Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cho thấy trong năm ngoái tại nước này đã xảy ra tổng cộng 43.439 trận động đất, cho thấy vị trí đặc biệt của Indonesia nằm trên một trong những vành đai kiến tạo hoạt động mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, phần lớn trong số này là các trận động đất cường độ nhỏ.

Trong quá khứ, Indonesia từng trải qua nhiều thảm họa động đất lớn, trong đó có trận động đất độ lớn 7,5 xảy ra năm 2018 tại Palu, Sulawesi, kéo theo sóng thần khiến hơn 2.200 người thiệt mạng.

Trước đó, năm 2004, trận động đất có độ lớn 9,1 ở ngoài khơi tỉnh Aceh cũng đã gây ra đợt sóng thần chết chóc nhất trong lịch sử, cướp đi sinh mạng của hơn 170.000 người./.

