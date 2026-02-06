Mỹ: Tàu chở hàng mang vật liệu nguy hiểm bị trật bánh, rơi xuống sông

Một đoàn tàu chở hàng mang theo vật liệu nguy hiểm đã bị trật bánh vào sáng 5/2 theo giờ địa phương tại thị trấn Mansfield, bang Connecticut của Mỹ, khiến một số toa tàu rơi xuống sông.

Lực lượng cứu hỏa Mansfield cho biết 4 toa tàu chở propane lỏng (thành phần chính của khí dầu mỏ hóa lỏng - LPG) đã bị rơi xuống nước. May mắn không có thương vong nào được báo cáo.

Theo các cơ quan chức năng địa phương, tính đến trưa cùng ngày cũng chưa có báo cáo nào về rò rỉ hoặc ô nhiễm.

Dù vậy, chính quyền thị trấn Mansfield đã phát lệnh “ở nguyên tại chỗ” trong bán kính 800m xung quanh hiện trường tai nạn do lo ngại có thể có rò rỉ khí nguy hiểm.

Cư dân sống trong phạm vi trên được yêu cầu ở trong nhà và đóng cửa sổ, vì propane lỏng không có mùi nên không thể nhận biết ngay lập tức. Ngoài ra, một tuyến đường gần khu vực xảy ra tai nạn cũng đã được phong tỏa tạm thời và người dân được khuyến cáo tìm các tuyến đường thay thế.

Trong khi đó, các đội xử lý vật liệu nguy hiểm đang giám sát chặt chẽ tình hình. Cơ quan Năng lượng và Bảo vệ Môi trường bang Connecticut cho biết đã đặt các rào chắn chất thải nguy hiểm ở dưới nước để phòng ngừa hóa chất lan ra nếu bị rò rỉ.

Nguyên nhân khiến tàu trật bánh đang được điều tra./.

