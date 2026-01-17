Đức điều tra nghi vấn phá hoại đường sắt sau sự cố tàu trật bánh tại Essen

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, các cơ quan chức năng Đức đang tiến hành điều tra nghi vấn phá hoại hạ tầng đường sắt sau khi một đầu máy tàu chở hàng bị trật bánh tại thành phố Essen, bang Nordrhein-Westfalen hồi đầu tuần này.

Vụ việc được cho là do một chi tiết kim loại bị cố định trái phép trên đường ray, song đến nay vẫn chưa xác định được nghi phạm hay động cơ cụ thể.

Người phát ngôn Viện công tố thành phố Essen cho biết cơ quan này đã mở cuộc điều tra với cáo buộc “can thiệp nguy hiểm vào giao thông đường sắt” và đang xem xét vụ việc theo mọi hướng.

Hiện cuộc điều tra vẫn ở giai đoạn ban đầu, chưa có đối tượng tình nghi, đồng thời không ghi nhận thương vong trong sự cố.

Theo thông tin từ cảnh sát bang Nordrhein-Westfalen, chưa có bất kỳ tuyên bố nhận là thủ phạm nào được gửi tới cơ quan chức năng. Cảnh sát xác nhận bộ phận kim loại gây tai nạn đã bị gắn trực tiếp vào đường ray. Đầu máy trật bánh và dừng lại sau vài trăm mét, trong khi các toa tàu không bị hư hại.

Đáng chú ý, các cơ quan quân sự Đức cho biết tuyến đường sắt này cũng được sử dụng để vận chuyển khí tài và hàng hóa cho quân đội, làm dấy lên lo ngại về an ninh đối với hạ tầng giao thông trọng yếu. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cụ thể cho thấy vụ việc có liên quan trực tiếp đến các hoạt động quân sự.

Các nhân viên của Cơ quan An ninh quốc gia cũng đã được huy động tham gia điều tra.

Giới chức Đức nhấn mạnh sẽ làm rõ toàn bộ tình tiết nhằm xác định liệu đây có phải là hành vi phá hoại có chủ ý và đánh giá mức độ đe dọa đối với an toàn giao thông đường sắt cũng như an ninh quốc gia./.

Nhật Bản: Tàu Shinkansen gặp sự cố, hàng nghìn người bị ảnh hưởng Ngày 16/8, công ty vận hành đường sắt JR Central cho biết hàng nghìn hành khách đã bị ảnh hưởng sau khi một đoàn tàu Shinkansen phải dừng hoạt động tại nhà ga ở miền Trung Nhật Bản.