Tổng thống Pháp cam kết bổ sung 36 tỷ euro để tăng tốc tái vũ trang

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 15/1, Tổng thống Emmanuel Macron đã có bài phát biểu quan trọng tại lễ chào năm mới dành cho lực lượng vũ trang ở căn cứ không quân Istres-miền Nam nước Pháp.

Trong đó, ông Macron tuyên bố nước Pháp cần bổ sung 36 tỷ euro (41,8 tỷ USD) cho quân đội từ nay đến năm 2030 nhằm “tăng tốc quá trình tái vũ trang” và chuẩn bị cho khả năng phải đối mặt với một cuộc xung đột cường độ cao trong vài năm tới.

Theo ông Macron, nước Pháp phải thực hiện những nỗ lực “tương xứng với thời đại khắc nghiệt” trước bối cảnh thế giới ngày càng bất ổn với nhiều cuộc xung đột, khủng hoảng và căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Khoản tiền này sẽ được cộng thêm vào Luật lập kế hoạch quân sự (LPM) giai đoạn 2024-2030, vốn đã dành 413,3 tỷ euro cho quốc phòng.

Khoản ngân sách bổ sung sẽ tập trung vào 3 ưu tiên lớn: tăng mạnh dự trữ đạn dược; nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội, cả về số lượng lẫn chất lượng huấn luyện; phát triển và củng cố các năng lực tác chiến chủ quyền, như hệ thống cảnh báo sớm, khả năng tấn công tầm rất xa, phòng không-phòng thủ tên lửa và các chương trình không gian.

Tổng thống Macron cũng đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường phòng không với hệ thống SAMP/T thế hệ mới do Pháp và Italy phát triển, mà ông cho là hiệu quả hơn hệ thống Patriot của Mỹ.

Ngoài ra, ngân sách cũng sẽ được dùng cho các lĩnh vực then chốt như chống thiết bị bay không người lái (UAV), tác chiến điện từ, và phát triển UAV, một mảng mà Pháp thừa nhận còn chậm so với nhiều quốc gia khác.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Pháp tiếp tục kêu gọi tăng cường hợp tác quốc phòng châu Âu, đặc biệt với Đức và Anh. Ông đề cập đến sáng kiến JEWEL về cảnh báo sớm, cũng như dự án ELSA nhằm xây dựng năng lực tấn công tầm rất xa.

Trong lĩnh vực không gian, Pháp muốn liên kết chặt chẽ hơn với Đức và Italy để củng cố quyền tự chủ chiến lược của châu Âu.

Tổng thống Macron tiếp tục ủng hộ chòm sao vệ tinh IRIS và kêu gọi đẩy nhanh việc triển khai các vệ tinh quỹ đạo thấp nhằm nâng cao năng lực kết nối và thu thập tình báo.

Tổng thống Pháp cũng kêu gọi các tập đoàn quốc phòng đầu tư mạnh vào đổi mới đột phá, như công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu của ông là xây dựng lực lượng có thể đối phó với một cuộc xung đột quy mô lớn “trong vòng 3 đến 4 năm tới.”

Bên cạnh kế hoạch ngân sách, Tổng thống Macron cũng thông báo Pháp đã triển khai những binh sỹ đầu tiên tới Greenland trong khuôn khổ một sứ mệnh châu Âu do Đan Mạch khởi xướng.

Trong những ngày tới, Pháp sẽ tiếp tục điều thêm phương tiện lục quân, không quân và hải quân tới khu vực này để tham gia cuộc tập trận Arctic Endurance. Theo Tổng thống Pháp, đây là minh chứng cho vai trò của Pháp và châu Âu trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích chiến lược.

Kể từ nhiệm kỳ đầu năm 2017, Tổng thống Macron đã đều đặn tăng ngân sách quân sự, với mục tiêu đưa chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP, nhằm khắc phục tình trạng suy giảm năng lực quân đội sau nhiều thập kỷ thắt chặt ngân sách.

Theo Tổng thống Macron, mục tiêu này hiện đã đạt được. Ngân sách quốc phòng Pháp sẽ gần như tăng gấp đôi trong vòng 10 năm, từ 32,3 tỷ euro năm 2017 lên khoảng 64 tỷ euro năm 2027, nếu Quốc hội Pháp thông qua việc điều chỉnh LPM trước ngày 14/7 như ông yêu cầu.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tài chính công của Pháp đang chịu áp lực nặng nề, con số 36 tỷ euro bổ sung này là một quyết định gây tranh luận.

Ngân sách năm 2026, dự kiến dành 57,3 tỷ euro cho quân đội, bao gồm mức tăng thêm 3,6 tỷ euro, đến nay vẫn chưa được các nghị sỹ thông qua./.

Pháp chính thức khởi động chiến dịch tuyển quân theo mô hình mới Chính phủ Pháp bắt đầu tuyển quân theo mô hình nghĩa vụ quân sự tự nguyện, kéo dài 10 tháng, nhằm tăng cường lực lượng quốc phòng và gắn kết xã hội.