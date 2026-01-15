Thế giới

Châu Âu

Chính phủ Pháp vượt qua các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Thủ tướng Lecornu cho rằng kiến nghị bất tín nhiệm với chính phủ đang phơi bày các chia rẽ chính trị trong nước và làm suy yếu tiếng nói của Pháp, thay vì thể hiện sự đoàn kết.

Thành Hữu
Ông Sebastien Lecornu. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ông Sebastien Lecornu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 14/1, Chính phủ Pháp do Thủ tướng Sebastien Lecornu đứng đầu đã vượt qua 2 cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sau khi các nghị sỹ tại Quốc hội Pháp bác bỏ các kiến nghị liên quan.

Hai kiến nghị, do đảng cánh tả cứng rắn Nước Pháp bất khuất (LFI) và đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) đệ trình riêng rẽ, cáo buộc chính phủ không bảo vệ được lợi ích của Pháp trong các cuộc đàm phán về Hiệp định thương mại tự do EU-Mercosur.

Theo Quốc hội Pháp, kiến nghị do LFI đưa ra hôm 9/1 chỉ giành được 256 phiếu ủng hộ, thiếu 32 phiếu so với mức 288 phiếu cần thiết để được thông qua.

Kiến nghị thứ 2 do RN đệ trình hôm 12/1 cũng bị bác bỏ, khi chỉ nhận được 142 phiếu, thấp so với ngưỡng cần thiết để giải tán chính phủ.

Trước đó, hôm 9/1, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận thương mại EU-Mercosur, mở đường cho khối này chính thức ký kết hiệp định tại Paraguay, bất chấp Pháp, Ba Lan, Áo, Ireland và Hungary bỏ phiếu phản đối, trong khi Bỉ bỏ phiếu trắng.

Sau cuộc bỏ phiếu nói trên, bà Mathilde Panot, Chủ tịch nhóm nghị sĩ LFI, đã chỉ trích gay gắt thỏa thuận này.

Trong khi đó, Thủ tướng Lecornu cho rằng kiến nghị bất tín nhiệm đối với chính phủ đang phơi bày các chia rẽ chính trị trong nước và làm suy yếu tiếng nói của Pháp, thay vì thể hiện sự đoàn kết trong việc bảo vệ lĩnh vực nông nghiệp của đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bó phiếu bất tín nhiệm #EU-Mercosur #Thương mại Pháp
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul. (Nguồn: Anadolu Agency/TTXVN)

EU đang thảo luận về các vấn đề của Ukraine

Trong khuôn khổ châu Âu, các bên liên quan đang thảo luận về 2 vấn đề gồm các cam kết bảo đảm an ninh cho Ukraine cùng một lộ trình chắc chắn và đáng tin cậy để Ukraine gia nhập EU.