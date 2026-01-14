Ukraine đối mặt khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng

Quân đội Nga đã tiến hành một trong những cuộc không kích quy mô lớn nhất kể từ đầu năm mới vào các thành phố Ukraine, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng nghìn người rơi vào tình trạng mất điện, không có sưởi ấm giữa mùa đông lạnh giá. Cuộc tấn công còn gây ra nguy cơ thiếu lương thực khi nhiều siêu thị buộc phải đóng cửa.



Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Nga đã phóng gần 300 thiết bị bay không người lái, 18 tên lửa đạn đạo và 7 tên lửa hành trình trong đêm 13/1.

Các mục tiêu chính là cơ sở năng lượng và trạm biến áp, với tổng cộng 24 cơ sở bị hư hại.



Cơ quan năng lượng Ukraine Ukrenergo cho biết tình trạng mất điện đang bao trùm thủ đô Kiev và các tỉnh Chernihiv, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Zhytomyr, Kharkov và Donetsk.

Trong ngày 13/1, nhiều quận ở Kiev đã mất điện hoàn toàn. Người dân phải xếp hàng dài suốt cả ngày tại các trạm xăng để mua nhiên liệu cho máy phát điện. Hai hệ thống siêu thị lớn ATB và Silpo cũng đã tạm thời đóng cửa.



Thị trưởng Vitali Klitschko thông báo nguồn điện không đủ để cung cấp cho ngay cả cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Nhiệt độ trong các căn hộ đã xuống xuống mức nguy hiểm cho sức khỏe là 9°C. Người dân Kiev buộc phải sử dụng các biện pháp cách nhiệt cửa sổ bằng giấy bạc, mặc nhiều lớp quần áo trong phòng ngủ và sưởi ấm bằng gạch chịu lửa.



Bộ Năng lượng cho biết mặc dù các công nhân điện lực đang làm việc 24/7 để sửa chữa thiết bị bị hư hỏng và ổn định hệ thống, tình hình vẫn không khả quan do các cuộc tấn công mới và thời tiết xấu./.

